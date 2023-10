Online dražby naberajú na popularite. Treba ale poznať ich pravidlá

Na záver niekoľko rád, ako správne dražiť a pre tých, ktorí chcú ponúknuť niečo do dražby od Jakuba Davida z

1. Fotografia predáva - áno! Fotografia totiž zaujme najviac. Venujte preto pozornosť jej kvalite, ostrosti a čistému pozadiu. Nezabudnite tiež odfotiť objekt zo všetkých strán a uhlov.

2. Pútavý názov a popis ponuky - buďte výstižní, a v popise uveďte všetky podrobnosti – pozitívne, no i prípadné chyby alebo nedostatky. Vyhnete sa tak následným sťažnostiam a problémom. Uveďte vek položky, jej históriu a neváhajte ju podrobne opísať.

Bratislava 12. októbra (OTS) - Dôležité je v prvom rade poznať základné pravidlá a povinnosti, či už z pozície dražiteľa, alebo toho, kto tovar do aukcie ponúka. „“ vysvetľuje, Content manažér so spoločnosti Aukro.sk.Prihadzovanie v e-aukciách je maximálna čiastka, ktorú je ochotní záujemca za tovar zaplatiť. Každá aukcia dáva prihadzujúcim dostatok času reagovať na prihodenie ostatných, a skončí najskôr po 15 sekundách od posledného prevedeného prihodenia. Plánovaný koniec aukcie sa tak môže predlžovať, pokiaľ prihadzovanie stále pokračuje. Existuje však aj možnosť, že systém za záujemcu inteligentne prihadzuje v závislosti od jeho zadaného maximálneho prihodenia. „dodáva Jakub David. V aukcii teda zvíťazí, a za tovar platí, ktorý mal najvyššie prihodenie. Po skončení aukcie si výherca vyberie spôsob dopravy a platby, rovnako ako v prípade nákupu za pevnú cenu.Slovo „aukcia“ sa v minulosti spájalo predovšetkým so zbierkami hodnotných umeleckých diel, osobných vecí slávnych osobností alebo charitou. Dnes je tu však vďaka e-aukciám možnosť vydražiť si širokú škálu predmetov od elektra, oblečenia, stavebného náradia, až po retro hračky či zberateľské skvosty. Najväčšou výhodou pritom je, že netreba nikam chodiť, stačí sedieť v obývačke so svojím počítačom, či mobilom. Užívateľské meno navyše zaručí absolútnu anonymitu.