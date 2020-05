Online komunikácia v čase krízy rastie

Bratislava 12. mája (OTS) - Z prieskumu vyplýva, že len 44% Slovákov považuje e-mailovú komunikáciu s finančnou inštitúciou za bezpečnú. Opak si myslí takmer polovica opýtaných. Názory na bezpečnosť e-mailovej komunikácie sú polarizované a výrazne ich ovplyvňujú aj sociálno-demografické parametre.Aktuálna mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 odhalila množstvo možností a potenciálu v online komunikácii, či už vo forme práce z domu, v častejšom využívaní video hovorov, ale aj v bežnej komunikácii na úrovni firma – zákazník. Prispôsobiť sa museli aj poisťovne, niektoré zatvorili kontaktné centrá a za prioritu označili online komunikáciu. Hoci sa tento spôsob komunikácie v súčasnosti rapídne rozšíril, nezabúdajme na ochranu a bezpečnosť. Všetky údaje, či už platobné, osobné alebo údaje na overenie totožnosti klientov, musia byť dostatočne chránené.vysvetľuje vedúca právneho oddelenia poisťovne Groupama,Aj napriek sprísňovaniu bezpečnostných pravidiel je na Slovensku stále množstvo ľudí, ktorí nepovažujú e-mailovú komunikáciu za bezpečnú. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre poisťovňu Groupama robila v decembri 2019 agentúra Focus. Podľa prieskumu považuje e-mailovú komunikáciu s finančnou inštitúciou za bezpečnú len 44% Slovákov. „“ vysvetľuje riaditeľ agentúry Focus,Obava o bezpečnosť osobných či platobných údajov pri e-mailovej komunikácii s finančnou inštitúciou je na Slovensku podľa prieskumu rozšírená takmer u polovice populácie (49%). Navzdory tomu ale patrí medzi najviac preferované spôsoby platby za poistenie domu, bytu, auta či cestovného poistenia internetové bankovníctvo. „“ hovoríSpôsobov a odporúčaní je množstvo. Medzi všeobecné rady patrí používanie aplikácií len z oficiálnych obchodov, ako sú napr. Google Play či Apple Store, používanie viacúrovňovej verifikácie, najčastejšie v kombinácii e-mail a SMS správa. Nezabudnite ani na používanie antivírusových programov či autorizácii povolení aplikácií, aby nemali všetky aplikácie povolenia na zaznamenávanie vašej polohy, prístup ku kamere alebo k nahrávaniu hlasu. Nastavenie týchto povolení je zdĺhavé, ale je dobré sa s nimi pohrať a povoliť len nutné autorizácie. V prípade, že ste mimo domu, vypínajte si Wi-Fi pripojenie či Bluetooth, predídete tak k napojeniu zariadenia na falošný signál.Ak ste dostali podozrivý e-mail, resp. vám niečo v texte nesedí, skontrolujte hlavičku a e-mailovú adresu odosielateľa, sledujte aj gramatické a pravopisné chyby či preklepy. Ak si nie ste istý, zavolajte odosielateľovi, resp. do inštitúcie, ktorá vám správu poslala. Akékoľvek pochybnosti si ešte pred platbou overte. Platby však nikdy nevykonávajte na verejných Wi-Fi sieťach, rovnako sa na nich ani nikdy neprihlasujte do internetbankingu, prostredníctvom verejnej siete môže ktokoľvek získať prístup k zadaným údajom. Ak ste tak už urobili, radšej si zmeňte prístupové heslá. Zároveň myslite na to, aby ste nepoužívali rovnaké heslá pri prihlasovaní do internetbankingu, na sociálnych sieťach či v obľúbenom e-shope. V rámci odporúčaní pri používaní hesiel sa tiež uvádza, aby neobsahovali dátumy, mená, či iné, ľahko dostupné údaje rodinných príslušníkov.