Bratislava 21. mája (TASR) - Online konferencia Jarná ITAPA sa uskutoční 26. mája a 4. júna. Vôbec prvýkrát vystúpi na konferencii Veronika Remišová (Za ľudí), ktorá ako podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu príde so zásadným vyjadrením, ktoré určí, či sa zo Slovenska jedného dňa stane skutočná digitálna krajina.



Ako ďalej informovali organizátori, okrem toho podpredsedníčka vlády dá verejnosti sľub, že informatizáciu chce očistiť od korupčného správania a "stopne prelievanie peňazí". O tom, ako to chce dosiahnuť, porozpráva na konferencii ITAPA 26. mája o 9.30 h na Úderníckej ulici 3 v mestskej časti Bratislava-Petržalka v sídle spoločnosti Kabel Plus. Bude ju možné sledovať aj online. Aktuálny program možno nájsť na stránke www.itapa.sk.



Remišovej vystúpenie bude podľa organizátorov konferencie zásadné nielen preto, lebo sa na pôde ITAPA predstaví vôbec po prvý raz odbornej verejnosti, ale aj preto, lebo práve tam bude hovoriť o zmenách, ktoré sa chystá uskutočniť.



"Chceme Slovensko budovať ako modernú krajinu, založenú na inováciách a digitálnej ekonomike. Na to potrebujeme v prvom rade dôsledne potlačiť korupciu - pochybné dohody a vybavovači nemajú v informatizácii čo hľadať," odkázala podľa organizátorov Remišová.