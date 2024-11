Online nakupovanie na úver vedie k viacerým pôžičkám v Nemecku

Wiesbaden 16. novembra (TASR) - Čoraz viac ľudí v Nemecku nakupuje tovar na úver. Najmä online obchody lákajú na nákupy typu "kúp teraz a zaplať neskôr". To vedie domácnosti k viacerým pôžičkám a väčšej zadlženosti, upozornila úverová agentúra SCHUFA. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa údajov SCHUFA takmer každý druhý nový splátkový úver má hodnotu menšiu ako 1000 eur. V roku 2023 zaznamenala úverová agentúra nárast nových zmlúv v tejto kategórii o 14 % na 4,35 milióna.



Nákup na úver je pre spotrebiteľov lákavý najmä preto, lebo financovanie je často propagované ako bezúročné, vysvetlil člen predstavenstva SCHUFA Ole Schröder.



Po celé roky bolo Nemecko vnímané ako mimoriadne opatrná krajina, kde je nákup čohokoľvek na úver odmietaný. Aj hoci sa to zmenilo, SCHUFA zaznamenala väčšiu neochotu vziať si pôžičky nad 1000 eur. Minulý rok bolo v tejto kategórii uzatvorených zhruba 4,84 milióna nových zmlúv, čo je približne o 8 % menej ako v roku 2022.



Mnohí spotrebitelia sa tiež stále vyhýbajú väčším nákupom v dôsledku prudkého nárastu inflácie. Okrem toho, po minuloročnom zvýšení úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou splátkové úvery výrazne zdraželi.



Celkovo sa počet novouzatvorených zmlúv o splátkovom úvere v Nemecku od roku 2022 do roku 2023 zvýšil len mierne, o necelé 1 % takmer na 9,2 milióna. Spolu s existujúcimi zmluvami banky v čase prieskumu poskytli spotrebiteľom viac ako 19 miliónov splátkových úverov.



Údaje SCHUFA ukázali, že ľudia v Nemecku sú dobrými dlžníkmi, pričom 98,1 % spláca svoje pôžičky. No zároveň sa zvýšil počet ľudí, ktorí majú problémy so splácaním prvýkrát. "Toto nie je dobrý vývoj," varoval Schröder.



Spotrebiteľské skupiny pravidelne varujú domácnosti pred tým, aby im dlhy neprerástli cez hlavu, najmä v súvislosti so zvyšovaním online nakupovania. Rýchlym kliknutím je možné kúpiť položky, ktoré môžu byť financované cez úver, čo vedie k vyšším objednávkam, ako si človek môže skutočne dovoliť. "Úrokové sadzby môžu tiež znamenať, že za položku zaplatíte výrazne viac, ako keby ste platili hneď," upozornilo spotrebiteľské centrum v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Skupina neodporúča nákup na úver, ktorý by sa mal využívať len vo výnimočných prípadoch.



Každý, kto si chce vziať pôžičku v Nemecku, musí zvyčajne najprv prejsť kontrolou bonity. To často zahŕňa správu od úverovej agentúry, ako je SCHUFA. Tá poskytuje bankám a sporiteľniam informáciami o riziku, že dlžník nesplatí úver. Malé a krátkodobé pôžičky do 200 eur boli doteraz z takýchto kontrol vyňaté. Ale 30. októbra 2023 vstúpila do platnosti smernica Európskej únie (EÚ) o spotrebiteľských úveroch, ktorá vyžaduje kontroly aj pri poskytovaní týchto úverov. Cieľom je predovšetkým chrániť nízkopríjmové domácnosti pred nadmerným zadlžením. Členské štáty EÚ musia požiadavky transponovať do vnútroštátneho práva do 20. novembra 2025.