Online nákupy počas Čierneho piatka v USA vzrástli o pätinu

New York 29. novembra (TASR) – Online nákupy počas Čierneho piatka v USA vzrástli o vyše pätiny a dosiahli nový rekord. Američania totiž v obave z nového koronavírusu radšej nakupovali na internete než v kamenných predajniach, uviedla spoločnosť Adobe Analytics.



Americkí spotrebitelia minuli online počas Čierneho piatka (Black Friday) 9 miliárd USD (7,55 miliardy eur), uviedla firma Adobe. To bolo v porovnaní s vlaňajším Čiernym piatkom o 21,6 % viac a boli to druhé najvyššie jednodňové tržby z online predaja v USA v histórii po vlaňajšom Cyber Monday, čo je pondelok, ktorý nasleduje po Čiernom piatku.



Až 40 % nákupov sa zrealizovalo prostredníctvom smartfónov a mnoho spotrebiteľov podporilo malé firmy, ktorých tržby vyskočili o 545 % v porovnaní s ich priemernými dennými tržbami počas októbra.



Adobe Analytics sleduje maloobchodné webové stránky a transakcie 80 zo 100 najväčších on-line maloobchodných predajcov v USA.



Očakáva sa, že tohtoročný Cyber Monday prekoná vlaňajší a online predajcovia zaznamenajú rekordné tržby, pričom experti počítajú s 10,8 miliardy USD až 12,7 miliardy dolárov, čo by bolo v medziročnom porovnaní viac o 15 % až 35 %.



(1 EUR = 1,1922 USD)