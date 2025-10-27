< sekcia Ekonomika
Online nákupy sú v plnom prúde: Čo ľudia najčastejšie vyhľadávajú?
Popularita online nakupovania spôsobuje, že na internete nakupujeme čoraz širšie spektrum produktov.
Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Elektronika už nedominuje online nákupom počas celého roka, na jeseň ju predbieha úplne iná kategória. Niekoľko rokov po sebe prichádza k situácii, keď sa na chvíľu stávajú zimné pneumatiky najvyhľadávanejšou kategóriou online nákupov. Vyplýva to z dát nákupného poradcu Heureka.
„Popularita online nakupovania spôsobuje, že na internete nakupujeme čoraz širšie spektrum produktov. Kozmetika, parfumy, výživové doplnky a mnohé ďalšie kategórie rastú rýchlejšie ako elektronika a bolo len otázkou času, kedy ju niekto predbehne. A sú to práve zimné pneumatiky, ktorým sa už po niekoľkýkrát podarilo nakrátko zlomiť dominantné postavenie elektroniky,“ spresnil Ondřej Hnát, obchodný riaditeľ Heureka Group.
Zimné pneumatiky sú povinné od 1. novembra do 31. marca, ak je na vozovke súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza, prípadne ak to určuje značka. Petr Staněk zo spoločnosti Continental uvádza, že dlhodobo rastie záujem o celoročné pneumatiky, obzvlášť pri autách používaných prevažne v meste. Avšak na Heureke klasické zimné pneumatiky stále tvoria až 58 % záujmu, čo je dvojnásobne viac ako o tie celoročné, pričom ich podiely sa v ostatných rokoch výraznejšie nemenili.
