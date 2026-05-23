Online obchodov vlani pribudlo, lídrom je Bratislavský kraj
Autor TASR
Bratislava 23. mája (TASR) - Online obchodov v roku 2025 pribudlo, lídrami sú Bratislavský a Žilinský kraj. Svedčia o tom dáta spoločnosti Shoptet, ktorá zastrešuje technické fungovanie viac ako 7600 e-shopov na Slovensku. Počet e-shopov sa podľa nich v roku 2025 zvýšil vo všetkých regiónoch.
Najvýraznejší nárast bol tradične v Bratislavskom kraji, kde na Shoptete pôsobilo približne o 370 e-shopov viac ako v roku 2024. Najmenej ich pribudlo v Banskobystrickom kraji, a to necelých 150.
Čo sa týka segmentov, takmer vo všetkých regiónoch vedú obchody s oblečením a doplnkami alebo e-shopy s tovarom pre dom a záhradu. Na treťom mieste s určitým odstupom nasledujú online obchody s potravinami.
„Z technickej stránky dnes môže mať ktokoľvek e-shop hotový za jeden víkend, a to bez programátora a s investíciami rádovo v desiatkach eur. Otvoril sa tak veľký priestor pre ľudí, ktorí chcú začať podnikať, rozšíriť svoj už existujúci biznis, ale napríklad aj pre tých, ktorí tvoria vlastné výrobky a chcú ich dostať k zákazníkom,“ priblížila Mária Auxtová zo spoločnosti Shoptet.
„V počte e-shopov dlhodobo vedie Bratislavský kraj, a to platí aj pre rok 2025. Len na Shoptete ich pôsobilo približne 2400. Oproti iným krajom ide o dvojnásobné číslo,“ povedala Auxtová. Vysoký počet e-shopov v Bratislavskom kraji ukazuje silné podnikateľské a digitálne zázemie regiónu.
Celkové prvenstvo drží Bratislavský kraj aj v súhrnných tržbách, ktoré v roku 2025 predstavovali vyše 117 miliónov eur. Oproti roku 2024 ide o nárast takmer 17 miliónov eur.
„Čo sa týka rozloženia podľa segmentov, je Bratislavský kraj podobný väčšine Slovenska. Najviac je obchodov s oblečením a doplnkami, nasleduje tovar pre domácnosť a záhradu a prvú trojicu uzatvárajú potraviny. Do top päťky sa dostali ešte obchody s elektronikou a tovarom pre deti,“ priblížila Auxtová.
Druhým podľa počtu e-shopov je Žilinský kraj, kde ich v roku 2025 pôsobilo na Shoptete približne 1100. „Hoci má oproti Bratislavskému kraju len necelú polovicu online obchodov, v oblasti slovenského e-commerce má špecifické postavenie,“ upozornila.
Priemerné tržby na jeden e-shop sú tu totiž najvyššie na celom Slovensku - dosahujú vyše 87.000 eur. Pre zaujímavosť, rozdiel medzi Žilinským a v tržbách na jeden e-shop druhým Trnavským krajom predstavuje asi 35.000 eur.
Najmenej e-shopov na Shoptete, necelých 400, má sídlo v Banskobystrickom kraji. Keď však vezmeme do úvahy aj počet obyvateľov, najnižšia koncentrácia vychádza v Košickom kraji. Údaje Shoptetu tak naznačujú podobný obraz, aký vidno aj pri širšej podnikateľskej aktivite v regiónoch Slovenska.
Zatiaľ čo mestá ako Košice alebo Banská Bystrica sú podnikateľsky aktívne, vidiecke oblasti na juhu stredného a východného Slovenska majú mieru podnikateľskej aktivity nižšiu. Môže však ísť aj o príležitosť.
„Pri e-commerce nemusí byť fyzická poloha predajcu taká rozhodujúca ako pri tradičných kamenných prevádzkach. Preto by mohlo ísť o vhodný typ podnikania aj v oblastiach so zatiaľ menej rozvinutým podnikateľským prostredím,“ uzatvorila Auxtová.
