Online predaj lístkov v aplikácii IDeme vlakom po výpadku už funguje
Predajný systém je podľa dopravcu komplexné riešenie, ktoré si pri súčasných nárokoch digitálneho predaja vyžaduje priebežnú stabilizáciu a modernizáciu.
Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Online predaj cestovných lístkov v aplikácii IDeme vlakom a v e-shope Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) po výpadku aktuálne funguje v štandardnom režime. Dopravca pre TASR potvrdil, že krátkodobý technický výpadok, ku ktorému v utorok došlo, bol odstránený. „ZSSK situáciu riešila okamžite a zároveň ju analyzuje, aby prijala opatrenia na predchádzanie podobným technickým výpadkom v budúcnosti,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Predajný systém je podľa dopravcu komplexné riešenie, ktoré si pri súčasných nárokoch digitálneho predaja vyžaduje priebežnú stabilizáciu a modernizáciu. „Počas výpadkov si cestujúci môžu kúpiť lístok bez poplatku za servis v pokladnici alebo u vlakového personálu, prípadne využiť SMS lístok na tratiach so samoobslužným výpravným systémom,“ dodal hovorca ZSSK.
ZSSK v utorok ráno oznámila výpadok svojich online predajných systémov v aplikácii IDeme vlakom. Informovala o tom na sociálnej sieti s tým, že lístok na vlak bolo možné kúpiť bez poplatku za servis v pokladnici alebo u vlakového personálu.
ZSSK sa v poslednom čase na online predaj lístkov spolieha čoraz viac. Aj preto pristúpila k optimalizácii predaja na staniciach, vyhodnocuje efektivitu jednotlivých predajných miest a najmenej vyťažené pokladnice, ktoré sú z dlhodobého hľadiska ekonomicky neudržateľné, postupne redukuje. Za nákup lístka v pokladnici si ZSSK účtuje poplatok jedno euro alebo tri eurá za nákup u vlakového personálu.
