Online trhoviská sa na Slovensku a v Česku presadzujú ťažšie

Bratislava 16. marca (TASR) - Online trhoviská na Slovensku pôsobia viac ako rok, no na rozdiel od zahraničia, kde sú bežnou súčasťou online nakupovania, sa na Slovensku a v Českej republike presadzujú ťažšie. Lokálne a etablované e-shopy majú na našich trhoch silnú pozíciu, podporovanú priamou komunikáciou so zákazníkmi. Lokálni obchodníci vidia v príchode zahraničných gigantov príležitosť pre rast a diverzifikáciu predaja. Upozornila na to spoločnosť Upgates, ktorá vytvára platformu pre e-shopy.



Spoločnosť priblížila, že kým v západnej Európe dominujú elektronickému obchodu online trhoviská, na Slovensku je situácia iná. Hlavný rozdiel je podľa odborníka na e-commerce Michala Benatzkyho zo spoločnosti Upgates v prístupe podnikateľov. Ak sa napríklad poľský obchodník rozhodne začať predávať na internete, zamieri rovno na online trhovisko. "Na Slovensku a v Českej republike si však založí vlastný e-shop. Tento zvyk sa online trhoviská uplynulý rok pokúšali narušiť masívnymi kampaňami," upozornil Benatzky.



Online trhoviská pritom podľa odborníka môžu slovenským e-shopom pomôcť pri zahraničnej expanzii. Zákazníci sa obracajú na internetové trhoviská, pretože ponúkajú širší sortiment, často za nižšie ceny. "Veľkí, medzinárodní hráči síce vytvárajú úspory z rozsahu, vďaka čomu môžu ponúkať tovary za ceny pod hranicou rentability miestnych predajcov, no pre lokálny e-commerce to môže byť príležitosť," zhodnotil Benatzky.



Doplnil, že takéto platformy umožňujú lacno a jednoducho otestovať zahraničnú expanziu. Lokálni obchodníci tak môžu na základe skúsenosti medzinárodných gigantov identifikovať perspektívne trhy a produkty ešte pred spustením vlastného e-shopu.



Jedným z problémov, s ktorými online trhoviská na Slovensku a v Česku bojujú, je individuálny prístup, na ktorý sú domáci zákazníci zvyknutí. "Zákazníci často upozorňujú na pomalú zákaznícku podporu a komplikované riešenie reklamácií. Príkladom je platforma Vinted, ktorá dokonca čelí rastúcemu počtu sťažností na proces riešenia zákazníckych problémov. Častým problémom býva aj jazyková bariéra, keď zahraniční predajcovia nekomunikujú po slovensky, čo môže spôsobiť nedorozumenia a spomaliť dodanie tovaru," dodal Benatzky.



Podľa prieskumu spoločnosti Upgates sú majitelia e-shopov na Slovensku a v Česku voči online trhoviskám obozretní. "Približne polovica lokálnych obchodníkov vidí v online trhoviskách potenciálnu hrozbu, predovšetkým kvôli tlaku na znižovanie cien. Pozitívne je, že druhá polovica predajcov sa neobáva, pretože s medzinárodnými gigantmi nezdieľajú cieľovú skupinu," uviedol Benatzky.