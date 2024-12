Online tržby Adobe odhadujú na 13,3 miliardy dolárov

New York 3. decembra (TASR) - Američania minuli v pondelok (2. 12.) na online nákupy 13,3 miliardy USD (12,65 miliardy eur). Ukázali to predbežné údaje spoločnosti Adobe. Tie naznačujú, že po nevýraznom raste predaja počas tzv. čierneho piatka (29. 11.), obchodníci v USA nakoniec prilákali v pondelok spotrebiteľov na veľké zľavy na všetko od elektroniky po hračky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Americkí spotrebitelia minuli počas tzv. Cyber Monday (kybernetický pondelok) tento rok v online obchodoch o 7,3 % viac ako vlani. Pondelkové tržby vo výške 13,3 miliardy USD boli väčšie než 10,8 miliardy USD, ktoré minuli tento rok pri online nákupoch na čierny piatok, tvrdí spoločnosť Adobe.



Zdá sa, že maloobchodníci presvedčili opatrných zákazníkov v USA na Cyber Monday, čo je tradične najväčší americký internetový nákupný deň, aby výhodne nakúpili na Vianoce zľavnenú kozmetiku, elektroniku, hračky, oblečenie a ďalšie produkty.



Len 23 dní pred Vianocami boli tohtoročné zľavy výraznejšie. Maloobchodný reťazec Target ponúkol napríklad zľavy až do výšky 50 % na tisíce položiek vrátane videohier a iných technologických položiek, a to nielen v pondelok, ale už v nedeľu (1. 12.).



Celkové údaje za päť dní od štvrtka (28. 11.), keď sa po oslavách Dňa vďakyvzdania oficiálne začína vianočná nákupná sezóna, do pondelka (2. 12.) sú však "zmiešané". Výdavky v tzv. kamenných obchodoch počas čierneho piatka podľa predbežných odhadov vydavateľa platobných kariet Mastercard vzrástli medziročne len o 0,7 %.



Online maloobchodníci ako Walmart a Amazon sa spoliehali na služby umelej inteligencie, ktoré kupujúcim uľahčili hľadanie produktov na webových stránkach a v mobilných aplikáciách.



(1 EUR = 1,0512 USD)