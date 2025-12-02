< sekcia Ekonomika
Online tržby počas piatich dní sviatkov v USA vzrástli
Autor TASR
New York 2. decembra (TASR) - Američania minuli počas tzv. Cyber Monday (kybernetický pondelok) tento rok v online obchodoch 14,25 miliardy USD (12,27 miliardy eur). Uviedla to spoločnosť Adobe Analytics, podľa ktorej spotrebitelia využili zľavy na širokú škálu produktov od elektroniky po domáce potreby. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
A celkové online tržby počas piatich dní od Dňa vďakyvzdania vo štvrtok (27. 1.) až po Cyber Monday (1. 12.) dosiahli 44,2 miliardy USD. To je o 7,7 % viac ako v minulom roku, ale zároveň pomalšie tempo rastu výdavkov na online nákupy ako vlani, keď stúpli tržby o 8,2 % na 41,1 miliardy USD.
Spoločnosť Adobe pred sviatkami predpovedala, že online tržby počas predĺženého víkendu od Dňa vďakyvzdania do Cyber Monday dosiahnu tento rok 43,7 miliardy USD, čo by bol nárast o 6,3 %.
„Americkí maloobchodníci sa počas tohoročnej sviatočnej sezóny výrazne spoliehali na zľavy, aby zvýšili online dopyt,“ povedal Vivek Pandya, hlavný analytik spoločnosti Adobe Digital Insights. Poukázal tiež na skorší začiatok zliav, už na začiatku minulého týždňa, pred tzv. čiernym piatkom, ktorý tento rok pripadol na 28. novembra.
Podľa spoločnosti Adobe, ktorá sleduje návštevy zákazníkov na webových stránkach online predajní, dosiahli online výdavky v USA len počas čierneho piatka rekordných 11,8 miliardy USD.
Predajcovia vrátane Amazon.com, Walmart a Target predstavili atraktívne zľavy vo všetkých kategóriách, aby prilákali bohatších zákazníkov aj spotrebiteľov s obmedzeným rozpočtom, ktorí si strážia každý dolár.
Niektorí Američania vyskúšali služby založené na umelej inteligencii, ako sú chatboty, pri porovnávaní cien.
Návštevnosť maloobchodných webových stránok v USA spojená s umelou inteligenciou sa počas Cyber Monday zvýšila o 670 %, zatiaľ čo počas čierneho piatka vzrástla o 805 % v porovnaní s minulým rokom, ukazujú údaje Adobe.
Výrazné zľavy inšpirovali tiež zákazníkov, aby nakupovali aj drahšie položky v kategóriách, ako sú elektronika, športový tovar a spotrebiče.
Využívanie služieb typu „kúp teraz, plať neskôr“ dosiahlo v kybernetický pondelok historické maximum a viedlo k online výdavkom vo výške 1,03 miliardy USD. To predstavuje medziročný nárast o 4,2 %, keďže spotrebitelia, ktorých obmedzujú stúpajúce výdavky na tzv. nevyhnutné položky, hľadali výhodné možnosti nákupu darčekov.
Aj keď veľké zľavy viedli niektorých zákazníkov k tomu, aby sa pri nákupe darčekov krátkodobo zadlžili, analytici poznamenali, že spotrebitelia zostali obozretní, pozorne sledovali cenovky a snažili sa vyhnúť impulzívnym nákupom.
(1 EUR = 1,1614 USD)
