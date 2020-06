Online výstavisko GLOBALEXPO sa rozširuje o potravinársky segment

Bratislava 10. júna (TASR) – Online výstavisko slovenskej spoločnosti GLOBALEXPO rozširuje svoje portfólio o potravinárstvo, čím sa celkový počet výstav zvýšil na 26. Informoval o tom jeden zo zakladateľov spoločnosti Ján Bielik. Spoločnosť tak podľa jeho slov reaguje na dopyt registrujúcich sa vystavovateľov, ktorých počet sa medzimesačne zvýšil o viac ako 100 % vrátane podnikateľov zo zahraničia.



„Nárast súvisí s dopytom firiem po online prezentácii svojich produktov či služieb v čase, keď fyzické výstavy boli zrušené alebo preložené,“ uviedol Bielik s tým, že aktuálne má spoločnosť viac ako 250 zaregistrovaných vystavovateľov, a to necelé tri mesiace od spustenia plnej verzie stránky.



Stránka online výstaviska aktuálne ponúka dva typy výstav. Ide o autorské online výstavy zamerané na bežné podnikateľské segmenty, ako sú služby, stavebníctvo, vinárstvo, cestovný ruch, zdravotnícke potreby, svadobné potreby a podobne, a o tradičné výstavy prenesené do online priestoru. Sú to pôvodné fyzické výstavy, ktoré boli zrušené alebo preložené.



„Z historického hľadiska môžeme povedať, že v súčasnosti prežívame rýchly a masívny presun fyzických aktivít vo svete do online priestoru, a to nielen v oblasti výstavníctva,“ podotkol Bielik s tým, že dôvodom sú podľa neho rýchlosť, dostupnosť, funkcionalita a cena. Predpokladá tiež, že skôr či neskôr budú online služby prevládať a vystavovatelia budú s vysokou pravdepodobnosťou preferovať túto dostupnejšiu alternatívu.



„Prostredníctvom online výstav totiž podnikatelia môžu prezentovať svoje výrobky a služby bez nutnej fyzickej prítomnosti na výstavách, nech sa už konajú kdekoľvek na svete,“ uzavrel Bielik.