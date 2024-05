Britský štatistický úrad: Ceny domov rástli prvý raz za deväť mesiacov

Londýn 22. mája (TASR) - Ceny domov v Británii vzrástli v marci medziročne o takmer 2 %, pričom to bol prvý rast za posledných deväť mesiacov. Uviedol to v stredu britský štatistický úrad ONS. Informoval o tom server denníka Independent.



Ceny domov v Británii sa v marci zvýšili medziročne o 1,8 % po tom, ako vo februári zaznamenali 0,2-percentný pokles. To je prvý medziročný rast cien domov od júna minulého roka, uviedol ONS. Priemerná cena domov v Británii tak v marci dosiahla 283.000 libier (331.227 eur).



Aj v medzimesačnom porovnaní sa ceny domov v marci zvýšili, a to o 0,7 %. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka medzimesačne klesli o 1,2 %.



V Anglicku ceny domov vzrástli v priemere o 1 % na 299.000 libier. O niečo výraznejšie sa zvýšili ceny vo Walese, ich priemerná hodnota však bola v porovnaní s Anglickom podstatne nižšia. Ceny vzrástli o 1,3 % a dosiahli 214.000 libier. Až o 6,7 % sa zvýšili ceny domov v Škótsku, nová priemerná cena domu však dosiahla menej než 200.000 libier, konkrétne 192.000 libier.



(1 EUR = 0,8544 GBP)