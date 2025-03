Ontário zvýšilo ceny elektriny vyvážanej do USA o 25 %

Toronto 10. marca (TASR) - Doug Ford, premiér Ontária, najľudnatejšej kanadskej provincie, oznámil, že od pondelka zvyšuje ceny elektriny, ktorá sa vyváža do USA, o 25 % v reakcii na obchodnú vojnu amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Ontário dodáva elektrinu do Minnesoty, New Yorku a Michiganu. Zvýšenie cien sa dotkne približne 1,5 milióna Američanov. "Nebudem váhať so zvýšením tohto poplatku. Ak Spojené štáty eskalujú (obchodný spor), nebudem váhať s úplným vypnutím elektriny," povedal premiér Ford na tlačovej konferencii v Toronte. Dodal, že sa cíti hrozne voči americkému ľudu, ktorý túto obchodnú vojnu nezačal, a jediná osoba, ktorá je zodpovedná, je prezident Trump.



Ford k tomuto kroku pristúpil napriek tomu, že Trump o mesiac odložil zavedenie ciel vo výške 25 % na väčšinu dovozu z Kanady. Podľa neho mesačný odklad neznamená nič iné, len viac neistoty.



Nové pravidlá kanadskej provincie vyžadujú, aby každý, kto predáva elektrinu do USA, účtoval k nej príplatok 25 %. Vláda Ontária očakáva, že jej to bude generovať príjmy vo výške 300.000 až 400.000 kanadských dolárov (191.791,33 - 255.721,77 eura) za deň, "ktoré sa použijú na podporu pracovníkov, rodín a firiem v Ontáriu".



Nový príplatok je doplnkom k odvetným clám kanadskej vlády v hodnote 30 miliárd kanadských dolárov na položky ako americký pomarančový džús, arašidové maslo, káva, spotrebiče, obuv, kozmetika, motocykle a niektoré výrobky z celulózy a papiera.



Trump minulý týždeň spustil novú obchodnú vojnu zavedením ciel voči trom najväčším obchodným partnerom USA: Kanade, Mexiku a Číne. To vyvolalo okamžitú odvetu. Neskôr povedal, že o mesiac odložil 25-percentné clá na viaceré tovary z Kanady a Mexika.



Podľa Forda však Trump mení názor každý deň, takže nepoľaví, pokiaľ ide o tarify za dodávky elektriny do USA, "kým americké clá nezmiznú zo stola, kým hrozba ciel definitívne nezmizne".



Trump nalieha na americké automobilky, aby presunuli výrobu z Kanady a Mexika do USA. Minulý týždeň po rozhovore s vedením automobiliek Ford, General Motors a Stellantis udelil mesačnú výnimku z 25-percentných ciel na vozidlá a autodiely, s ktorými sa obchoduje na základe severoamerickej obchodnej dohody USMCA.



Americký prezident sa Kanade vyhráža tiež clami na oceľ, hliník a mliečne produkty.



Trumpova obchodná vojna a jeho reči o tom, že by sa Kanada mala stať 51. štátom USA, nahnevala Kanaďanov. Niektorí rušia cesty do USA a mnohí sa vyhýbajú nákupu amerického tovaru, keď môžu.



(1 EUR = 1,5642 CAD)