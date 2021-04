Horný Zemplín a Horný Šariš začali s prípravou projektu cyklotrasy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Malá Domaša 10. apríla (TASR) – Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (OOCR HZ a HŠ) začala s prípravou projektovej dokumentácie plánovanej cyklotrasy, ktorá ma spojiť okresné mesto Vranov nad Topľou s vodnou nádržou Domaša. Trasa je súčasťou kostrovej siete cyklistických komunikácií v Prešovskom kraji. Mala by prispieť k prepojeniu Vranova nad Topľou so Stropkovom." uviedla výkonná riaditeľka OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš Michaela Ždražilová s tým, že predpokladaná dĺžka cyklotrasy je 21 kilometrov.Dokumentáciu, ktorú si objednala OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš vypracuje prešovská projektová kancelária Váhoprojekt, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Náklady na prípravu projektovej dokumentácie sú vo výške 79.800 eur." doplnila Zdražilová.Začiatkom roka 2021 sa uskutočnili stretnutia zástupcov OOCR HZ a HŠ a projekčnej kancelárie so starostami zainteresovaných obcí." dodala Zdražilová.