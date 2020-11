Liptov a Tatry chcú zabojovať o spustenie lyžiarskej sezóny

Liptovský Mikuláš 24. novembra (TASR) – Turistické regióny Liptov a Vysoké Tatry chcú napriek aktuálnej epidemickej situácii zabojovať o spustenie tohtoročnej lyžiarskej sezóny.



Hovoria o návrate k pravej podstate lyžovania ako prírodného športu. Bary by z bezpečnostných dôvodov zostali zatvorené, gastroprevádzky fungovali len v obmedzenom režime. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov s tým, že skorý štart lyžiarskej sezóny je kľúčový aj na záchranu zamestnanosti v regiónoch.



"Zábava na svahu, na akú sme boli zvyknutí v minulých rokoch, dostáva od nás červenú. Túto zimu to bude najmä o športe a lyžovaní ako takom a o rešpektovaní ochrany zdravia. Lyžovanie je prírodný šport a tentoraz budú musieť aj naši hostia strpieť obmedzenia najmä v gastroprevádzkach či uzatvorené bary a párty kluby," zdôraznil riaditeľ horského strediska Jasná v Nízkych Tatrách Igor Mráz.



Ako doplnil, od septembra pracujú s odborníkmi a štátnymi inštitúciami na návrhu prevádzkového semafora. Pripravený majú plán bezpečnej prevádzky pre lyžiarske rezorty vrátane množstva opatrení nad rámec existujúcich predpisov.



"Skipasy máme bezkontaktné a chystáme sa regulovať pohyb lyžiarov už od parkovísk tak, aby nedochádzalo k zbytočnému zgrupovaniu sa. Prekrytie horných a dolných dýchacích ciest je pre lyžiarov síce samozrejmosťou, ale v nadchádzajúcej zime už to bude aj ďalšia podmienka, ako si zalyžovať," priblížil Mráz.



Šarafínová upozornila, že nateraz absentujú pravidlá fungovania lyžiarskych stredísk, čo vo všeobecnosti postihuje tatranské regióny. Už teraz je podľa nej jasné, že slovenské hory s najväčšou pravdepodobnosťou prídu o zahraničnú klientelu. Tá zvykne tráviť prelom rokov na tamojších kopcoch.



"Výpadok v počte prenocovaní v ubytovacích zariadeniach budeme počítať v desiatkach tisícov. Len v decembri minulého roku navštívilo Liptov viac ako 15 000 zahraničných návštevníkov, ktorí tu strávili minimálne tri až osem nocí a predstavovali bezmála polovicu návštevníkov nášho regiónu v tomto období. Liptov chce obstáť a zabojovať túto sezónu aspoň o priazeň Slovákov," zdôraznila riaditeľka liptovskej Oblastnej organizácie cestovného ruchu Darina Bartková.