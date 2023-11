OOCR Rezort Piešťany podporí projekty na rozvoj cestovného ruchu

Piešťany 22. novembra (TASR) - Aj v budúcom roku bude Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany prideľovať finančné prostriedky na projekty súvisiace s rozvojom cestovného ruchu v regióne. Záujemcovia o dotáciu môžu doručiť svoje žiadosti do 31. decembra, informovala výkonná riaditeľka OOCR Tatiana Nevolná.



"Vítané sú ucelené projekty alebo ich súčasti, určené na realizáciu nových rozvojových zámerov cestovného ruchu a zlepšenie spolupráce na území destinácie. Môže ísť napríklad o tvorbu nových produktov a produktových línií či o obnovu infraštruktúry v príslušnom segmente. Dôležitým faktorom je verejnoprospešný charakter projektu nad rámec riešenia konkrétneho podnikateľského zámeru," uviedla.



Komisia pri hodnotení projektov zohľadní miesto realizácie, predpokladaný počet návštevníkov, trvanie aktivity, vstupné, ale aj históriu podujatia i referencie žiadateľa. Výsledky zverejní najneskôr 15. februára 2024. Na rok 2023 OOCR prijala 52 žiadostí, výberová komisia rozhodla o podpore 42 projektov v celkovej sume 101.000 eur. Žiadosť musia pritom podať nielen noví uchádzači, týka sa to aj existujúcich projektov s kontinuitou v kalendárnom roku 2024.



Podľa predseda predstavenstva OOCR Michala Bezáka zatiaľ nie je možné konkretizovať celkovú sumu, ktorá bude k dispozícii. "A to vzhľadom na otvorené položky v návrhu rozpočtu na budúci rok a ich neskoršie konečné potvrdenie. V prípade sľubného potenciálu projektu však OOCR bude uvažovať aj o iných možnostiach participácie na jeho financovaní. Navyše žiadatelia môžu rátať aj s marketingovou podporou, ktorú jednotlivé projekty bezodplatne získajú," dodal.