OOCR Rezort Piešťany pripravuje kartu výhod

Piešťany 8. decembra (TASR) - Regionálnu kartu výhod pre turistov i domácich plánuje spustiť začiatkom roka 2021 Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany. Má fungovať na princípe združenia balíkov rôznych zliav, ktoré používateľom ponúknu jednotlivé subjekty cestovného ruchu v regióne. Informovala o tom výkonná riaditeľka OOCR Tatiana Nevolná.



"Je to jeden zo spôsobov, ako pritiahnuť do nášho regiónu čo najviac turistov. Na príklade iných slovenských regiónov vidíme, že karta výhod je veľmi obľúbený a využívaný produkt," uviedla Nevolná. Do budúcnosti uvažuje OOCR nastaviť kartu ako platobnú bránu. Riaditeľka OOCR dodala, že na subjekty cestovného ruchu sa stále môžu do projektu zapojiť.



OOCR má v súčasnosti 20 členov, okrem mesta Piešťany sú to Slovenské liečebné kúpele Piešťany, okolité obce, hotely či Letisko Piešťany.