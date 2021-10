Rezort dopravy opäť otvára schému pomoci pre autosektor

Bratislava 1. októbra (TASR) – Majitelia autoškôl, školiacich stredísk či prevádzkovatelia medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy môžu od piatka opätovne žiadať o finančný príspevok na vykrytie strát spôsobených pandémiou. Žiadosti môžu podávať do 15. októbra. Rezort dopravy plánuje otvoriť aj veľkú schému štátnej pomoci.



Opätovnú možnosť žiadať o pomoc spúšťa MDV z dôvodu väčšej chybovosti podaných žiadostí. Niektoré z nich podľa hovorcu rezortu dopravy Ivana Rudolfa museli byť zamietnuté, prípadne ich žiadatelia nestihli podať do 31. augusta. Podnikatelia sa môžu prihlásiť prostredníctvom e-formulára počas nasledujúcich dvoch týždňov. MDV však upozorňuje, aby si podávanie žiadostí nenechali na poslednú chvíľu. Kontrolóri ich totiž budú posudzovať operatívne a prípadné chyby sa budú dať opraviť. Po 15. októbri však bude e-formulár deaktivovaný.



Súčasne rezort dopravy pripravuje aj tzv. veľkú schému štátnej pomoci, ktorá presahuje limit 200.000 eur. "Tých žiadateľov nebude veľa, veľké autobusové spoločnosti zrátame na prstoch dvoch rúk. Nemôžeme sa však tváriť, že neexistujú a pomôcť len malým," podotkol v stredu (29. 9.) počas živého vysielania na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Veľká schéma by podľa jeho slov mala "uzrieť svetlo sveta" týždeň - dva po spustení tzv. malej schémy. Veľká schéma pre autobusovú dopravu by sa mala opierať o veľkú schému pomoci pre cestovný ruch.