Opäť vyhlásili výzvu pre samosprávy na pomoc odídencom z Ukrajiny

Bratislava 11. septembra (TASR) - Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (IMPLEA) opätovne otvorila výzvu na zapojenie sa do národného projektu s názvom Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR. Objem finančných príspevkov na podporu samospráv je viac ako 12 miliónov eur v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. V pondelok o tom informovala hovorkyňa agentúry Marcela Švecová.



Národný projekt je určený pre samosprávy, teda pre obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené právnické osoby. Oprávnení žiadatelia sa musia povinne zaregistrovať elektronicky a vyplniť online formulár s názvom Solidarita s Ukrajinou. Formulár je dostupný na webovom sídle IMPLEA od 8. do 30. septembra.



"Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny si cení významnú úlohu samospráv, ktorú zohrali v súvislosti s riešením dopadov vojnového konfliktu na území Ukrajiny. Samosprávne subjekty dokázali zareagovať na migračnú krízu veľmi rýchlo a odídencom z Ukrajiny poskytli nevyhnutnú starostlivosť súvisiacu s ich zložitou životnou situáciou bezprostredne po ich vstupe na územie SR," uviedla Švecová.



Cieľom projektu je poskytovanie finančných prostriedkov samosprávam na výdavky, ktoré súvisia s humanitárnymi a integračnými aktivitami. Aktivity pritom boli doposiaľ financované výhradne zo zdrojov samosprávnych subjektov a realizované ich zamestnancami alebo dobrovoľníkmi. Činnosti, ktoré sa zameriavajú na pomoc a podporu odídencov z Ukrajiny na územie SR, budú z národného projektu finančne podporované do konca roka 2023.