Opäť zisková Tesla smeruje do indexu S&P 500, nový závod bude v Texase

Palo Alto 23. júla (TASR) - Americký výrobca elektrických áut Tesla zaznamenal za 2. kvartál zisk vyše 100 miliónov USD, čo predstavuje štvrtý ziskový kvartál po sebe. Výsledky spoločnosti podporilo znižovanie nákladov a vysoké dodávky áut. To pomohlo vykompenzovať straty spôsobené pozastavením produkcie v dôsledku opatrení na zmiernenie šírenia nového koronavírusu.



Tesla oznámila, že za 2. štvrťrok dosiahla čistý zisk 104 miliónov USD (89,83 milióna eur), čo na akciu predstavuje 0,50 USD. Zisk tak zaznamenala v kritickom štvrťroku, keď sa iné firmy pre koronakrízu prepadávali do strát, a navyše dosiahla ho štvrtý kvartál po sebe. Tento fakt jej dáva šancu zaradiť sa medzi spoločnosti, ktoré sú súčasťou prestížneho akciového indexu S&P 500.



Tržby síce zaznamenali pokles, keď v porovnaní so 6,35 miliardy USD pred rokom dosiahli za 2. kvartál 6,04 miliardy USD, prekonali však očakávania analytikov. Tí počítali s ich poklesom až na 5,37 miliardy USD, uviedla agentúra Reuters.



Spoločnosť zároveň potvrdila svoj cieľ dodať zákazníkom do konca tohto roka minimálne 500.000 vozidiel. Tento cieľ chce splniť napriek takmer 6-týždňovému odstaveniu závodu v Kalifornii v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



V samotnom 2. štvrťroku dodala Tesla zákazníkom viac než 90.000 vozidiel a prekonala tak odhady analytikov. "Aj keď dosiahnutie nášho cieľa sa teraz sťažilo, plány dodať pol milióna vozidiel v roku 2020 nemeníme," informovala Tesla.



Šéf spoločnosti Elon Musk zároveň dodal, že druhý závod v USA postaví Tesla v Texase, konkrétne v okrese Travis, do ktorého spadá aj hlavné mesto Texasu Austin. O závod, ktorý by mal vytvoriť minimálne 5000 nových pracovných miest, súťažil okres Travis s mestom Tulsa v Oklahome. Nový závod bude vyrábať autá Model 3 a Model Y, ako aj ťahače Tesla Semi a futuristický Cybertruck.



(1 EUR = 1,1578 USD)