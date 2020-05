Opätovné vyhrážanie sa Trumpa Číne clami vrátilo ceny ropy k poklesu

Melbourne 4. mája (TASR) - Po raste v závere minulého týždňa ceny ropy v pondelok opäť klesli, keď náladu na trhoch ovplyvnili nové hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Číne. Ak by sa zrealizovali, tak aj v prípade otvorenia ekonomiky po pandémii nového koronavírusu by to znamenalo pokračovanie ekonomických problémov a ďalší pokles dopytu po rope.



Minulý týždeň ceny ropy podporila nová dohoda medzi štátmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ostatnými producentmi na čele s Ruskom o obmedzovaní ťažby, ktorá vstúpila do platnosti od 1. mája. Zároveň dvaja najväčší producenti v USA, Exxon Mobil a Chevron, uviedli, že tento kvartál znížia ťažbu o 400.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov).



Ceny ropy podporila aj správa spoločnosti Baker Hughes, že americké ropné firmy znížili minulý týždeň počet aktívnych ropných vrtov na najnižšiu úroveň za takmer štyri roky. Počet vrtov v týždni do 1. mája klesol o 53 na 325, čo bol najnižší počet od júna 2016.



Vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré naznačili možné ďalšie zvýšenie dovozných ciel na čínske produkty, však ceny ropy vrátili k poklesu. Ako povedal Stephen Innes zo spoločnosti finančných služieb AxiCorp, návrat obchodnej vojny by bol pre ceny ropy veľmi škodlivý, a to dlhodobo.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.40 h SELČ 26,05 USD (23,95 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 39 centov (1,48 percenta), pričom nakrátko sa dostala na 25,53 USD/barel. Za celý minulý týždeň zaznamenala cena Brentu rast o 23 %.



Ešte výraznejšie klesla cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v júni. Dosiahla 18,46 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená pokles o 1,32 USD alebo 6,67 %. Za minulý týždeň sa cena kontraktu zvýšila o 17 %.



(1 EUR = 1,0876 USD)