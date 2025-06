Opätovný rast napätia vo svete zvýšil cenu zlata

Londýn 2. júna (TASR) - Cena zlata vzrástla v pondelok zhruba o 2 % na najvyššiu úroveň za viac než týždeň. Dopyt investorov po zlate podporilo najnovšie zvýšenie napätia vo svete, keď na jednej strane americký prezident pohrozil výrazným zvýšením dovozných ciel na oceľ a na druhej eskalovalo napätie medzi Ruskom a Ukrajinou. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spotová cena zlata dosiahla v pondelok do 13.19 h SELČ 3353,29 USD (2957,31 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená rast približne o 2 % a najvyššiu hodnotu od 23. mája.



Pod vývoj ceny žltého kovu sa veľkou mierou podpísali najnovšie aktivity amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten v piatok (30. 5.) oznámil, že zdvojnásobí clo na dovoz ocele a hliníka zo zahraničia na 50 %. V reakcii na to klesol kurz dolára. Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu dolára ku košu šiestich hlavných svetových mien, klesol o 0,5 %.



Okrem toho sa zvýšilo geopolitické napätie po tom, ako Rusko a Ukrajina zintenzívnili vzájomné útoky. Zlato je považované za takzvaný bezpečný prístav, teda aktívum, o ktoré investori zvyšujú záujem v čase neistoty a výkyvov na trhoch.



Z ďalších drahých kovov rástla najmä cena striebra. Dosiahla 33,42 USD/unca, čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje zvýšenie o 1,3 %. Vzrástla aj cena paládia, avšak iba mierne. Zvýšila sa o 0,1 % na 972,25 USD/unca. Cena platiny klesla, a to o 0,4 % na 1051,95 USD za troyskú uncu.



(1 EUR = 1,1339 USD)