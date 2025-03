Opatrenia na zamedzenie slintačky prijala i agroskupina Poľno Vtáčnik

Lehota pod Vtáčnikom 28. marca (TASR) - Opatrenia na zamedzenie šírenia slintačky a krívačky prijala i agroskupina Poľno Vtáčnik z okresu Prievidza, ktorá je najväčším chovateľom oviec na Slovensku a chová i hovädzí dobytok. Ich súčasťou je zákaz vstupu na družstvo či dezinfekcia.



Konateľ spoločnosti Daniel Frauenschuh povedal, že on i ostatní zamestnanci sú unavení a prežívajú stres, rozmýšľajú nad tým, aké opatrenia môžu na farme prijať, čo môžu robiť lepšie, aké riziká sa môžu v súvislosti s vysoko infekčným ochorením vyskytnúť.



Frauenschuh priblížil, že všetky opatrenia, ktoré spoločnosť prijala, si urobila sama, informácie hľadali na internete, čerpali i z informácií od štátnej správy. Poukázal však na to, že štátna správa farmárom nedáva dostatočné informácie, napríklad akú dezinfekciu majú použiť, v súvislosti s ochorením podľa neho chýba poradenstvo a krízový manažment. „Tieto choroby sme tu nemali 50 rokov, štátni veterinári nemajú skúsenosť. Skúsenosti nemáme ani my, musíme sa učiť všetko od nuly,“ podotkol.



Konateľ agroskupiny vyhlásil, že družstvo prijalo všetky opatrenia, ktoré mohlo aktuálne spraviť. „Zakázali sme vstup autám, do areálu pustíme len kamión mliekarne, a to po dôkladnej dezinfekcii. Rovnaký postup je aj pri kamióne s krmivom. Kontrolujeme kamióny, zapisujeme ich. Ovce nepúšťame na pašu, máme ich zatvorené, máme našťastie rezervnú senáž. Nepúšťame sem cudzích ľudí,“ ozrejmil.



Nepustenie oviec na pašu by podľa Frauenschuha problémy spôsobiť zatiaľ nemalo, problém je v prípade obhospodarovania pôdy a riziko je u jalovíc, ktoré pripravujú na otelenie.



Agroskupina chová viac ako 7000 kusov oviec a od 3500 do 4000 kusov hovädzieho dobytka.