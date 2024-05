ISA:Opatrenia vlády zvyšujú príjmy o 1,5 mld. a výdavky o 2,1 mld. eur

Bratislava 28. mája (TASR) - Súčasná vláda zatiaľ prijala nové opatrenia s dopadom 1,52 miliardy eur na strane príjmov a 2,13 miliardy eur na strane výdavkov. Vyčíslil to vládny Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA).



Prepočet ISA zachytáva opatrenia schválené od 25. októbra minulého roka do 15. mája tohto roka a ich dopady z analýz vplyvov na príjmy a výdavky verejnej správy do roku 2027. Nezohľadňuje prípadné úpravy v parlamente.



Príjmy verejnej správy navyšuje podľa ISA päť rezortov, a to financií, hospodárstva, práce, spravodlivosti a vnútra. "Najvyššie príjmy pripadajú na materiály ministerstva financií, ktoré cez úpravy daní prinášajú 1,47 miliardy eur (97 %)," priblížil inštitút.



Výdavkovú časť rozpočtu navyšujú všetky rezorty. Najvyššie dodatočné výdavky boli podľa ISA schválené ministerstvu hospodárstva, a to v sume 1,35 miliardy eur (63 %). Ide najmä o kompenzáciu cien energií. Nasleduje rezort práce (324 miliónov eur) a zahraničných vecí (109 miliónov eur). Necelých sto miliónov eur navyše získalo ministerstvo školstva a vnútra.