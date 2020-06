Opatrenia sa v apríli podpísali pod vývoj zahraničného obchodu SR

Bratislava 9. júna (TASR) - Opatrenia na zmiernenie dosahov pandémie nového koronavírusu sa v apríli výrazne podpísali pod vývoj zahraničného obchodu Slovenska. Vyplýva to z aktuálnych zistení Štatistického úradu (ŠÚ) SR, ktoré zverejnil v utorok.



Ako informoval úrad, celkový vývoz tovaru sa v porovnaní s aprílom 2019 znížil o 43 % a celkový dovoz tovaru o 36,6 %. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 492,1 milióna eur (deficit sa oproti rovnakému obdobiu minulého roku zvýšil o 388,2 milióna eur).



V apríli 2020 dosiahol podľa ŠÚSR celkový vývoz tovaru hodnotu približne 3,7 miliardy eur. Celkový dovoz tovaru sa znížil na 4,24 miliardy eur.



Zo štatistík tiež vyplýva, že za január až apríl 2020 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku znížil celkový vývoz tovaru o 16 % takmer na 23 miliárd eur a celkový dovoz o 11,2 % na 23,7 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 776,3 milióna eur.



Vývoz do členských štátov EÚ v januári až apríli 2020 medziročne klesol o 15,5 % a z celkového vývozu tvoril podiel 79,7 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 65,5 % a medziročne klesol o 10,8 %.



Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až apríli 2020 oproti rovnakému obdobiu minulého roku klesol o 17,9 % a z celkového vývozu tvoril viac ako jednu pätinu. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 34,5 % a medziročne klesol o 12,1 %.



Úrad skonštatoval, že najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom takmer 60 % na celkovom vývoze a 47,7 % na celkovom dovoze.



Po sezónnom očistení údajov dosiahol v apríli 2020 celkový vývoz tovaru hodnotu 3,8 miliardy eur pri medziročnom poklese o 43,2 %. Celkový dovoz tovaru sa znížil o 36,7 % na 4,25 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 460,8 milióna eur (o 418,5 milióna eur vyšší deficit ako v rovnakom období minulého roku), uzavrel úrad.