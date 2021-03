Opatrenia vo finančnej oblasti prerokujú poslanci v skrátenom konaní

Bratislava 19. marca (TASR) – Žiadosť o odklad daňového priznania by mohli daňovníci posielať aj elektronicky e-mailom. Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Parlament v piatok schválil, že návrh zákona prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Materiál zároveň predlžuje uplatňovanie nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty na respirátory triedy FFP2 a FFP3 do 30. júna a prináša aj ďalšie zmeny.



Návrh tiež nastavuje dopredaj cigariet, ktoré boli zdanené sadzbou spotrebnej dane platnou do 31. januára, až do vypredania zásob. Podľa súčasne platnej právnej úpravy je možné tieto cigarety predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. marca. Novela tiež posúva úhrady odvodov z hazardných hier. Odvody splatné v období od účinnosti návrhu zákona do 31. augusta sa posúvajú do konca decembra 2021.



Problémy s pandémiou ochorenia COVID-19 podľa materiálu zasiahli aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcov bytových domov a nebytových budov. Zákon preto posúva termín povinnosti predložiť ich ročné vyúčtovanie a správu o činnosti z konca mája na koniec júla a zavádza možnosť využitia elektronického hlasovania na schôdzach počas pandémie. Zákon by mal byť účinný dňom vyhlásenia.



Plénum prerokuje pomoc pre cestnú dopravu zrýchlene

Negatívne dosahy koronakrízy na oblasť cestnej dopravy by sa mohli zmierniť schémou pomoci. S jej vznikom ráta návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Parlament v piatok schválil, že právnu normu prerokuje v tzv. zrýchlenom režime.



"Mnohé dotknuté subjekty v oblasti cestnej dopravy sú v existenčných problémoch a čoskoro sa môžu dostať do platobnej neschopnosti, ktorá sa prenáša aj na ich zamestnancov, respektíve dodávateľov, čo by mohlo prispieť k narušeniu hospodárskej a sociálnej funkcie štátu," konštatuje v návrhu na skrátené legislatívne konanie rezort dopravy.



Cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívny rámec na tvorbu schém štátnej pomoci a pomoci "de minimis" ministerstvom. Tieto schémy sa zameriavajú na podporu podnikov v odvetví cestnej dopravy a zníženie negatívnych dosahov v súvislosti s ochorením COVID-19. Zabezpečiť sa tak má čiastočná kompenzácia pre jednotlivé subjekty v cestnej doprave.



Rezort dopravy v dôvodovej správe konštatuje, že opatrenia prijaté SR vo vzťahu k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 majú zásadný vplyv na fungovanie služieb v oblasti cestnej dopravy. "Nielen zákaz a značné obmedzenia v tomto segmente, ale aj nezáujem o využívanie pravidelnej osobnej dopravy, taxislužieb a podobne prispievajú k značnej strate príjmov dotknutých jednotlivcov, ale aj celých spoločností podnikajúcich v oblasti cestnej dopravy," upozornilo MDV.



Medzi hlavné úpravy patrí v oblasti autoškôl dĺžka trvania vodičského kurzu, ktorá by počas trvania krízovej situácie nemala plynúť. V oblasti kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku sa má zaviesť možnosť absolvovania predpísaného počtu vyučovacích hodín výučby teórie v rozsahu 100 % formou tzv. e-learningu. Pre oblasť medzinárodnej osobnej dopravy by sa mala zaviesť možnosť pozastaviť a opätovne obnoviť linku, respektíve linky medzinárodnej autobusovej dopravy. Zároveň sa majú predĺžiť niektoré zákonné lehoty, ako pomoc pre podnikateľské subjekty počas krízovej situácie.