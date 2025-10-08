< sekcia Ekonomika
Opatrenia z Národného programu aktívneho starnutia sa priebežne plnia
Týka sa to napríklad programov na vzdelávanie starších ľudí o finančnej gramotnosti alebo zamestnania sa na trhu práce.
Bratislava 8. októbra (TASR) - Viaceré opatrenia z Národného programu aktívneho starnutia sa v období rokov 2023 a 2024 priebežne plnili. Týka sa to napríklad programov na vzdelávanie starších ľudí o finančnej gramotnosti alebo zamestnania sa na trhu práce. Vyplýva to zo správy o plnení opatrení Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 až 2030, pričom správa sa zaoberá aj návrhmi na aktualizáciu viacerých opatrení z tohto programu. Vláda v stredu uvedenú správu schválila.
„V rámci Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 až 2030 k 31. 12. 2024 sa 59 opatrení plní priebežne, päť opatrení je priebežne plnených, splnených a aktualizovaných, splnené boli štyri opatrenia, nebolo splnených šesť opatrení. V rámci aktualizácie sa navrhujú dve nové opatrenia a šesť opatrení sa navrhuje aktualizovať,“ uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vo vlastnom materiáli.
Počas rokov 2023 až 2024 bol zaznamenaný nárast záujmu o digitálne formy vzdelávania a posilnila sa tiež spolupráca s univerzitami tretieho veku, knižnicami a občianskymi združeniami. Výzvou však naďalej zostáva podľa rezortu práce zabezpečenie prístupu k vzdelávaniu pre osoby so zdravotným postihnutím alebo nízkou úrovňou digitálnej gramotnosti. V rámci opatrení sa kládol väčší dôraz aj na rozvoj terénnych sociálnych služieb, opatrovateľskej starostlivosti a komunitných foriem pomoci.
MPSVR upresnilo, že v uplynulých dvoch rokoch sa zlepšila tiež informovanosť seniorov o sociálnych dávkach a posilnila sa ich ekonomická účasť na trhu práce. Bariéry sú však stále viditeľné v podobe vekovej diskriminácie, nízkej motivácie zamestnávateľov a obmedzených možností rekvalifikácie.
Jedným zo splnených opatrení je zavedenie platových mechanizmov v oblastiach poskytovania zdravotnej starostlivosti, pričom sa vytvoril systém odmeňovania za kvalitu liečby. Priebežne sa plní napríklad realizovanie programov vzdelávania starších ľudí v oblasti finančnej gramotnosti, ale aj možnosti zamestnania sa na trhu práce v rámci klientskych centier. Ďalej je to posilnenie postavenia starších pracovníkov v pracovno-právnych vzťahoch, podpora zamestnanosti osôb vo veku nad 50 rokov cez úrady práce a zamestnávateľov pri ich rekvalifikácii.
Niektoré opatrenia podľa rezortu práce však vyžadujú úpravu alebo zmenu termínu, pretože ich realizácia je neefektívna alebo neuskutočniteľná. Patrí medzi ne napríklad opatrenie týkajúce sa flexibilných pracovných podmienok, ktoré podporujú zotrvanie starších ľudí v platenej práci a vekový manažment. V tomto prípade nastala zmena z dôvodu zabezpečenia financovania opatrenia cez zdroje Európskeho sociálneho fondu plus. „Finančná podpora v podobe výzvy bude pre toto opatrenie zaradená do harmonogramu výziev po roku 2023 tak, aby bolo opatrenie uskutočnené priebežne do roku 2029,“ dodalo MPSVR.
