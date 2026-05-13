Streda 13. máj 2026
Opatrenie v sektore vinohradníctva a vinárstva sa doplní

Na snímke zber hrozna pri obci Malá Tŕňa v okrese Trebišov 14. septembra 2022. Foto: TASR - Roman Hanc

Je ním propagácia alebo komunikácia vinárskych výrobkov.

Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Piatou zmenou Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) sa s účinnosťou od 1. januára 2026 do tohto strategického plánu zahrnulo nové opatrenie v sektore vinohradníctva a vinárstva, ktorým je propagácia alebo komunikácia vinárskych výrobkov. Preto sa navrhuje jeho doplnenie medzi doterajšie opatrenia, a to spolu so zodpovedajúcimi pravidlami poskytovania podpory na toto opatrenie. Vyplýva to z novely nariadenia o pravidlách poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu CAP v sektore vinohradníctva a vinárstva, ktorú v stredu schválila vláda.

„Zároveň sa navrhuje ustanoviť možnosť poskytnúť podporu na reštrukturalizáciu alebo konverziu vinohradov na výsadbu nového vinohradu v rámci reštrukturalizácie alebo konverzie vinohradov, aj keď sa vyklčovanie vinohradu v rámci reštrukturalizácie alebo konverzie vinohradov vykonalo pred schválením poskytnutia podpory na reštrukturalizáciu alebo konverziu vinohradov,“ uviedol v predkladacej správe agrorezort.

To podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v praxi pomôže vinohradníkom, ktorí svoj vinohrad už vyklčovali na vlastné náklady a chceli by si s podporou vysadiť nový.

„Taktiež sa navrhuje doplniť nové zariadenia, pomôcky a komponenty, ktorých obstaraním možno uskutočňovať vinohradnícke alebo vinárske investície, napríklad zariadenia na filtráciu, chladiace zariadenia a zariadenia na sterilizáciu použiteľné pri produkcii vinárskych výrobkov, čo vinárom rozšíri možnosti čerpania podpory na vinohradnícke alebo vinárske investície,“ dodalo MPRV.
