OPATRNE: Pri nákupoch v bazároch sa objavuje aj množstvo podvodov

Bratislava 20. mája (TASR) - Zvyšujúcu sa obľubu nákupu a predaja použitého tovaru nemožno prehliadnuť. Často ide o výhodné ponuky pre obe strany, pretože kupujúci dostane podstatne lacnejšie užitočnú vec (niekedy takmer ako novú) a predávajúci môže zarobiť na veci, ktorú už nepoužíva a prekáža mu. V bazároch sa však objavuje aj množstvo podvodov. Upozornila na to Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest.



Upozornila, že v bazári veľmi často dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi stranami, z ktorých ani jedna nie je podnikateľom. „V takom prípade nemá kupujúci takú ochranu, na ktorú môže byť zvyknutý ako spotrebiteľ,“ zdôraznila Hekšová.



Aj pri kúpe od nepodnikateľa však je podľa nej možnosť uplatňovať práva z tzv. vadného plnenia, a to najmä v prípadoch, keď tovar nezodpovedá popisu a vlastnostiam, ktoré boli predávajúcim inzerované. Pri nákupe je tiež nutné brať ohľad na to, ako starú vec človek kupuje, pretože tomu by malo zodpovedať opotrebenie. Ak je vec inzerovaná iba ako „rozbalená“, mala by byť takmer v rovnakej kvalite ako nová. Ak je však napríklad po piatich rokoch používania, treba počítať s tým, že stav veci bude tomuto veku zodpovedať. Bez ohľadu na to, či je predávajúcim podnikateľ alebo nie, pri použitých veciach platí, že je možné skrátiť dobu na vytknutie ‚vady‘ na jeden rok.



S podvodníkmi sa podľa nej možno stretnúť všade, teda aj v bazároch, a to na oboch stranách. „Je preto vhodné si druhú stranu preveriť,“ upozornila Hekšová. Pokiaľ ide o bazár na sociálnej sieti, treba sa pozrieť na vek profilu a na to, či je možné dohľadať nejaké (ideálne staršie) príspevky.



Podčiarkla, že podvodníci útočia často dvomi spôsobmi. Prvý z nich je jednoduchší, teda neodoslanie tovaru a ukončenie komunikácie vo chvíli, keď záujemca pošle peniaze. Druhý, podstatne zákernejší je odkaz v správe. Tento odkaz však spravidla smeruje na falošné stránky dopravcu (prípadne banky či platobnej brány) a po tom, ako obeť vyplní citlivé údaje (napríklad číslo karty), sú tieto údaje zneužité a obeti začnú miznúť peniaze z účtu. „Ak teda príde odkaz, ideálne je ho vôbec neotvárať,“ doplnila Hekšová.



V prípade, ak záujemca o kúpu vyplnil svoje platobné údaje (napríklad číslo karty), treba podľa Hekšovej kontaktovať bezodkladne svoju banku. Pokiaľ prišlo aj k vyplneniu iných údajov, napríklad čísla občianskeho preukazu, prípadne majú spotrebitelia podozrenie na spáchanie trestného činu, je možné sa obrátiť s trestným oznámením na orgány činné v trestnom konaní, napríklad na Políciu SR.