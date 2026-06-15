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Charita: Opatrovatelia v 2027 nedosiahnu úroveň čistej minimálnej mzdy
Podľa aktuálne komunikovaného zákonného automatu minimálna mzda na rok 2027 dosiahne 972 eur v hrubom, teda približne 768,50 eura v čistom.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Po plánovanej reforme financovania sociálnych služieb od 1. januára 2027 už opatrovatelia nebudú dosahovať ani úroveň čistej minimálnej mzdy platnej pre daný rok. Vláda SR totiž zatiaľ nevalorizovala nový systém príspevkov platný od roku 2027 napriek tomu, že je známa minimálna mzda na budúci rok (972 eur). Slovenská katolícka charita (SKCH), najväčší neverejný poskytovateľ sociálnych služieb na Slovensku, na to upozornila s tým, že nariadenia, ktoré schválila vláda 10. júna, zvyšujú príspevok na opatrovanie na úroveň čistej minimálnej mzdy, teda na 729 eur mesačne od 1. júla 2026.
„Evidujeme, že vláda SR dorovnala príspevok na opatrovanie na úroveň čistej minimálnej mzdy pre druhý polrok 2026. Ide o dôležité uznanie práce tisícov neformálnych opatrovateľov, ktorí sa denne starajú o svojich blízkych. O to viac nás znepokojuje, že od roku 2027 môže dôjsť k situácii, keď ich príjem už nebude dosahovať ani úroveň minimálnej mzdy,“ uviedol generálny sekretár SKCH Filip Macák.
Od 1. januára 2027 má v dôsledku reformy financovania sociálnych služieb zaniknúť súčasný príspevok na opatrovanie a nahradí ho príspevok na pomoc pri odkázanosti (PPO), ktorý bude určený aj na neformálnu starostlivosť. SKCH pripomenula, že zákon stanovuje jeho základnú výšku pre neformálnych opatrovateľov na 740 eur mesačne.
Podľa aktuálne komunikovaného zákonného automatu minimálna mzda na rok 2027 dosiahne 972 eur v hrubom, teda približne 768,50 eura v čistom. Ak sa sumy nebudú tento rok valorizovať, opatrovatelia budú počas celého roka 2027 dosahovať nižší príjem, ako je čistá minimálna mzda platná v danom roku. Ročne tak v roku 2027 dostanú o 342 eur menej v porovnaní s čistou minimálnou mzdou.
V ďalších rokoch sa podľa SKCH tento rozdiel môže ešte výraznejšie prehĺbiť, pretože valorizácia zatiaľ nepočíta s dorovnaním súm príspevkov na úroveň minimálnej mzdy platnej v danom roku, ale vychádza z údajov za predchádzajúci rok. SKCH to vníma ako značne problematické.
„Domnievame sa, že spravodlivé nastavenie valorizácie musí vychádzať z aktuálnych ekonomických podmienok a reálnych životných nákladov. Ak má reforma plniť svoj účel, nemôže sa opierať o údaje, ktoré nezodpovedajú situácii v čase jej účinnosti. Výška PPO a iných príspevkov by preto mala reflektovať minimálnu mzdu platnú pre príslušný rozpočtový rok, aby odkázaní ľudia a ich príbuzní mohli prežívať svoj život dôstojne,“ poznamenal Macák.
SKCH zároveň poukázala na to, že absencia korektne nastavenej valorizácie sa nedotkne len neformálnych opatrovateľov, ale aj ambulantných a pobytových sociálnych služieb. Ak nové sumy príspevkov nebudú primerane zohľadňovať rast nákladov v danom roku, môže dôjsť k reálnemu finančnému oslabeniu služieb a k zhoršeniu ich dostupnosti pre odkázaných ľudí.
Korektná výška príspevku na poskytovanie sociálnych služieb, zohľadňujúca úroveň minimálnej mzdy na rok 2027, by podľa SKCH mala pri pobytových službách dosahovať maximálne 1069 eur namiesto schválených 1007 eur, teda o 62 eur viac. Rozdiel je ešte vypuklejší pri ambulantných službách, kde by v dôsledku absencie primeranej valorizácie nového systému príspevkov ich výška zaostávala o dva roky za aktuálnou minimálnou mzdou. Samotný mesačný rozdiel 62 eur by predstavoval ročne 744 eur. Pri ilustračnom počte 1000 zamestnancov v sociálnych službách siete SKCH by tento rozdiel predstavoval ročný sklz 744.000 eur.
„Evidujeme, že vláda SR dorovnala príspevok na opatrovanie na úroveň čistej minimálnej mzdy pre druhý polrok 2026. Ide o dôležité uznanie práce tisícov neformálnych opatrovateľov, ktorí sa denne starajú o svojich blízkych. O to viac nás znepokojuje, že od roku 2027 môže dôjsť k situácii, keď ich príjem už nebude dosahovať ani úroveň minimálnej mzdy,“ uviedol generálny sekretár SKCH Filip Macák.
Od 1. januára 2027 má v dôsledku reformy financovania sociálnych služieb zaniknúť súčasný príspevok na opatrovanie a nahradí ho príspevok na pomoc pri odkázanosti (PPO), ktorý bude určený aj na neformálnu starostlivosť. SKCH pripomenula, že zákon stanovuje jeho základnú výšku pre neformálnych opatrovateľov na 740 eur mesačne.
Podľa aktuálne komunikovaného zákonného automatu minimálna mzda na rok 2027 dosiahne 972 eur v hrubom, teda približne 768,50 eura v čistom. Ak sa sumy nebudú tento rok valorizovať, opatrovatelia budú počas celého roka 2027 dosahovať nižší príjem, ako je čistá minimálna mzda platná v danom roku. Ročne tak v roku 2027 dostanú o 342 eur menej v porovnaní s čistou minimálnou mzdou.
V ďalších rokoch sa podľa SKCH tento rozdiel môže ešte výraznejšie prehĺbiť, pretože valorizácia zatiaľ nepočíta s dorovnaním súm príspevkov na úroveň minimálnej mzdy platnej v danom roku, ale vychádza z údajov za predchádzajúci rok. SKCH to vníma ako značne problematické.
„Domnievame sa, že spravodlivé nastavenie valorizácie musí vychádzať z aktuálnych ekonomických podmienok a reálnych životných nákladov. Ak má reforma plniť svoj účel, nemôže sa opierať o údaje, ktoré nezodpovedajú situácii v čase jej účinnosti. Výška PPO a iných príspevkov by preto mala reflektovať minimálnu mzdu platnú pre príslušný rozpočtový rok, aby odkázaní ľudia a ich príbuzní mohli prežívať svoj život dôstojne,“ poznamenal Macák.
SKCH zároveň poukázala na to, že absencia korektne nastavenej valorizácie sa nedotkne len neformálnych opatrovateľov, ale aj ambulantných a pobytových sociálnych služieb. Ak nové sumy príspevkov nebudú primerane zohľadňovať rast nákladov v danom roku, môže dôjsť k reálnemu finančnému oslabeniu služieb a k zhoršeniu ich dostupnosti pre odkázaných ľudí.
Korektná výška príspevku na poskytovanie sociálnych služieb, zohľadňujúca úroveň minimálnej mzdy na rok 2027, by podľa SKCH mala pri pobytových službách dosahovať maximálne 1069 eur namiesto schválených 1007 eur, teda o 62 eur viac. Rozdiel je ešte vypuklejší pri ambulantných službách, kde by v dôsledku absencie primeranej valorizácie nového systému príspevkov ich výška zaostávala o dva roky za aktuálnou minimálnou mzdou. Samotný mesačný rozdiel 62 eur by predstavoval ročne 744 eur. Pri ilustračnom počte 1000 zamestnancov v sociálnych službách siete SKCH by tento rozdiel predstavoval ročný sklz 744.000 eur.