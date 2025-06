Opatrovateľský príspevok sa nebude poberať popri práci bez obmedzenia

Bratislava 17. júna (TASR) - Peňažný príspevok na opatrovanie nebude možné poberať v súbehu s príjmom zo zamestnania bez obmedzení. Návrh na vypustenie limitu, ktorý obmedzuje možnosť poberať peňažný príspevok na opatrovanie v súbehu s mesačným príjmom zo zamestnania poslanci Národnej rady (NR) SR neposunuli do druhého čítania. Zmenu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia navrhovalo opozičné KDH.



Podľa aktuálnej legislatívy peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť vtedy, ak osoba, ktorá opatruje blízkeho s ťažkým zdravotným postihnutím, vykonáva zamestnanie s mesačným zárobkom nie vyšším ako 2,5-násobok sumy životného minima. KDH v novele navrhlo, aby opatrovateľ mohol príspevok poberať aj popri zamestnaní bez ohľadu na výšku príjmu zo zamestnania.



„Samotné opatrovanie znamená úplnú pomoc pri bežných denných úkonoch osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré ich nevedia vzhľadom na svoje postihnutie zvládnuť, a to s prihliadnutím na základný účel opatrovania, t. j. zabezpečiť každodenne pomoc fyzickej osobe s cieľom zotrvať v domácom prostredí. Je teda pre štát kontraproduktívne ak ‚sankcionujeme‘ osoby, ktoré sa snažia pre domácnosť zvýšiť príjem aj príjmom zo zamestnania, pričom samotná ústavná starostlivosť by bola pre štát mnohonásobne drahšia. Nehovoriac, že aj takto osoby daňovo odvodovo prispievajú do verejných rozpočtov. Limitácia je nižšia než výška minimálnej mzdy,“ priblížili predkladatelia.