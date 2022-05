OPEC bije na poplach pre zmenšujúce sa kapacity producentov energií

Viedeň 10. mája (TASR) - Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty (SAE) varovali, že voľné kapacity vo všetkých energetických sektoroch sa znižujú, keďže obchod s produktmi od ropy po naftu a zemný plyn sa po ruskej invázii na Ukrajinu blíži k rekordným maximám. TASR správu prevzala z agentúry Bloomberg.



„Som 'dinosaurus', ale nikdy som tieto veci nevidel,“ povedal saudský minister ropného priemyslu, princ Abdulaziz bin Salmán (ktorý sa zúčastňuje na stretnutiach Organizácie krajín vyvážajúcich ropu - OPEC od 80. rokov minulého storočia) v utorok na konferencii v Abú Zabí s odkazom na nedávny nárast cien energií.



„Svet sa musí prebudiť do existujúcej reality. Svetu dochádza energia na všetkých úrovniach,“ dodal.



V pondelok (9. 5.) zase upozornil, že nedostatok investícií do produkcie energií a rafinácie vedie k zdražovaniu paliva.



Maloobchodné ceny benzínu v USA medzitým vzrástli na rekord.



Jeho rezortný kolega zo SAE Suhail bin Muhammad al-Mazrui na tom istom podujatí v utorok uviedol, že bez ďalších investícií na celom svete neodkážu producenti z aliancie OPEC+ zaručiť dostatočné dodávky ropy, keď sa dopyt úplne zotaví z pandémie nového koronavírusu.



Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty sú jednými z mála výrobcov, ktorí investujú do väčšej produkcie. Míňajú miliardy dolárov, aby zvýšili svoju kapacitu do konca tohto desaťročia o 2 milióny barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne. Väčšina ostatných má problém získať finančné prostriedky, pretože vlády podporujú prechod od fosílnych palív k obnoviteľnej energii.



Podľa Mazruiho však zatiaľ nie je na trhu nedostatok ropy, a preto nie je potrebné, aby aliancia OPEC+ urýchlila postupné zvyšovanie produkcie. „Trh je vyvážený,“ povedal.



Ropný kartel a jeho partneri z aliancie OPEC+ sú pod tlakom USA, Európy a ďalších veľkých dovozcov, aby rýchlejšie zvýšili dodávky ropy.



Ceny ropy tento rok stúpli o viac ako 35 % najmä v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Európska únia sa medzitým približuje k formálnemu zákazu dovozu ruskej ropy v snahe potrestať Moskvu za vojnu.



OPEC+ na svojom nedávnom zasadnutí 5. mája potvrdil zvýšenie produkcie o 432.000 barelov ropy denne v júni. Má pritom problémy dosiahnuť aj tento „skromný cieľ“, keďže mnohí členovia dodávajú menej, ako im povoľujú kvóty.