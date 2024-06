OPEC+ bude pokračovať v reštriktívnej produkčnej politike

Londýn 2. júna (TASR) - Krajiny ťažiace ropu v rámci skupiny OPEC+ budú pokračovať v reštriktívnej produkčnej politike. Obmedzenia ťažby platné od novembra 2022 v objeme dvoch miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne sa majú predĺžiť do konca roka 2025 s výnimkou malého zvýšenia kvót pre Spojené arabské emiráty, oznámili zúčastnené štáty po nedeľňajších konzultáciách. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Podľa zverejnených informácií by celkový objem produkcie v rámci skupiny predstavoval 39,7 milióna barelov (po 159 litrov) denne (bpd). Do skupiny OPEC+ patria významné ropné štáty, ako Saudská Arábia a Rusko, ale nie USA, ktoré sú s odstupom najväčším svetovým producentom. Cieľom opatrení je podporiť ceny ropy.



Podľa ruskej štátnej agentúry Tass sa deväť krajín vrátane Ruska a Saudskej Arábie tiež dohodli na predĺžení prvého kola dobrovoľného zníženia ťažby o 1,66 bpd na celý rok 2025. Osem ďalších krajín zase súhlasilo s pokračovaním druhého kola dobrovoľných ťažobných škrtov v objeme 2,2 milióna bpd do konca septembra tohto roka.



Podľa Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) je celosvetový dopyt po rope nižší, než sa pôvodne očakávalo. Slabší výkon priemyslu a mierna zima utlmili spotrebu ropy najmä v Európe, kde dopyt znižuje aj klesajúci podiel dieselových vozidiel, uviedla IEA v polovici mája. Agentúra však očakáva, že do konca roka dopyt porastie.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ktorej dominuje Saudská Arábia, od roku 2017 spolupracuje s ostatnými producentskými krajinami pod vedením Ruska s cieľom kontrolovať globálnu ponuku, a teda aj ceny. Spoločne vystupujú pod označením OPEC+. Približne 40 % zo 102 miliónov barelov ropy, ktoré sa v prvom štvrťroku tohto roka denne vyťažili na celom svete, pripadlo na OPEC+.



Zasadnutie skupiny sa konalo v nedeľu v metropole Saudskej Arábie Rijád. Niektorí účastníci sa k rokovaniam pripojili online.