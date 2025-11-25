< sekcia Ekonomika
OPEC+ by mal na najbližšom zasadnutí ponechať produkciu nezmenenú
Zdroje zároveň predpokladajú, že ropní producenti sa zamerajú na diskusie o rozsahu ťažby jednotlivých členov.
Autor TASR
Dubaj 25. novembra (TASR) - Ropné zoskupenie OPEC+ by na svojom najbližšom zasadnutí produkciu ropy meniť nemalo. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na tri zdroje z OPEC+. Zasadnutie sa uskutoční v závere tohto týždňa.
Podľa troch zdrojov z OPEC+, ktoré zahrnuje štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalšie krajiny na čele s Ruskom, producenti s najväčšou pravdepodobnosťou ponechajú ťažbu na pôvodnej úrovni. Zdroje zároveň predpokladajú, že ropní producenti sa zamerajú na diskusie o rozsahu ťažby jednotlivých členov.
Zdroje tak v podstate potvrdili informácie z 2. novembra, keď ministri energetiky z ôsmich kľúčových členských krajín OPEC+ po miernom zvýšení produkcie od decembra oznámili, že v 1. štvrťroku budúceho roka si „dajú pauzu“. Ťažba by tak v prvých troch mesiacoch mala zotrvať na nezmenenej úrovni.
Pred mesiacom sa rozhodujúci členovia OPEC+ dohodli, že v decembri zvýšia produkciu o 137.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Produkciu tak zvýšili v rovnakom rozsahu ako v októbri aj novembri.
