OPEC+ by mal po útokoch na Irán zvýšiť ťažbu o 411.000 barelov denne
Autor TASR
Londýn 1. marca (TASR) - Ropné štáty združené vo formáte OPEC+ na svojom nedeľňajšom zasadaní pravdepodobne rozhodnú o zvýšení ťažby o 411.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne v reakcii na možné narušenia ropných trhov v dôsledku útokov na Irán, ktoré USA a Izrael podnikli v sobotu (28. 2.). Uviedli to dva zdroje blízke rokovaniam. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Predstavitelia ropnej aliancie, ktorej členmi sú Saudská Arábia, Rusko, Spojené arabské emiráty, Kazachstan, Kuvajt, Irak, Alžírsko a Omán, už skôr informovali, že OPEC+ sa pravdepodobne dohodne na miernom zvýšení produkcie ropy, a to o 137.000 barelov denne od apríla. Oba zdroje, ktoré si želali zostať v anonymite, uviedli, že teraz sa zvažuje zvýšenie o 411.000 barelov denne. Jeden z nich uviedol, že by sa mohli dohodnúť na raste ťažby o 548.000 barelov denne.
Osem členov OPEC+ od apríla do decembra 2025 zvýšilo ťažobné kvóty o zhruba 2,9 milióna barelov denne. Na obdobie januára až marca tohto roka združenie ďalšie zvyšovanie produkcie pozastavilo.