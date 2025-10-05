< sekcia Ekonomika
OPEC+ by mal zvýšiť produkciu barelov denne, tvrdia zdroje
Pred schôdzkou totiž spolu rokovali zástupcovia Saudskej Arábie a Ruska, najväčších producentov ropy v rámci OPEC+, pričom na rozsah zvýšenia ťažby mali rozdielne názory.
Autor TASR
Rijád 5. októbra (TASR) - Ropné zoskupenie OPEC+ by malo zvýšiť produkciu v novembri miernejšie v porovnaní s tým, aký rozsah zvýšenia bol prezentovaný počas tohto týždňa. Uviedli to v nedeľu tri zdroje blízke zoskupeniu pred schôdzkou kľúčových členov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Počas týždňa sa objavovali informácie o plánoch OPEC+ zvýšiť v novembri produkciu o viac než 400.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne, prípadne až o 500.000 barelov/deň. Posledné čísla poukazovali na zvýšenie v rozmedzí od 274.000 do 411.000 barelov denne.
Najnovšie však tri zdroje blízke OPEC+ uviedli, že na nedeľňajšej virtuálnej schôdzke, ktorej začiatok bol naplánovaný na 13.00 h SELČ, by členovia OPEC+ mali rozhodnúť o zvýšení ťažby iba o 137.000 barelov denne. To je rozsah zvýšenia produkcie, o ktorom rozhodli aj v septembri na október.
Pred schôdzkou totiž spolu rokovali zástupcovia Saudskej Arábie a Ruska, najväčších producentov ropy v rámci OPEC+, pričom na rozsah zvýšenia ťažby mali rozdielne názory. Saudská Arábia chcela výrazné zvýšenie produkcie, Rusko v menšej miere, konkrétne rovnaké ako na október. Moskva nemá záujem na výraznom znížení cien, keďže pre sankcie nemôže pokles cien kompenzovať prudším zvýšením ťažby.
Počas týždňa sa objavovali informácie o plánoch OPEC+ zvýšiť v novembri produkciu o viac než 400.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne, prípadne až o 500.000 barelov/deň. Posledné čísla poukazovali na zvýšenie v rozmedzí od 274.000 do 411.000 barelov denne.
Najnovšie však tri zdroje blízke OPEC+ uviedli, že na nedeľňajšej virtuálnej schôdzke, ktorej začiatok bol naplánovaný na 13.00 h SELČ, by členovia OPEC+ mali rozhodnúť o zvýšení ťažby iba o 137.000 barelov denne. To je rozsah zvýšenia produkcie, o ktorom rozhodli aj v septembri na október.
Pred schôdzkou totiž spolu rokovali zástupcovia Saudskej Arábie a Ruska, najväčších producentov ropy v rámci OPEC+, pričom na rozsah zvýšenia ťažby mali rozdielne názory. Saudská Arábia chcela výrazné zvýšenie produkcie, Rusko v menšej miere, konkrétne rovnaké ako na október. Moskva nemá záujem na výraznom znížení cien, keďže pre sankcie nemôže pokles cien kompenzovať prudším zvýšením ťažby.