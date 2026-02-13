Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
OPEC+ by mohol od apríla opätovne zvýšiť produkciu ropy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Návrat k predchádzajúcej ropnej politike OPEC+, keď zoskupenie postupne zvyšovalo ťažbu ropy, umožní štátom ako Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty (SAE) získať väčší podiel na trhu.

Autor TASR
Rijád/Moskva 13. februára (TASR) - Zoskupenie producentov ropy OPEC+ by sa v apríli mohlo vrátiť k zvyšovaniu produkcie. Pre agentúru Reuters to uviedli tri zdroje z OPEC+.

Návrat k predchádzajúcej ropnej politike OPEC+, keď zoskupenie postupne zvyšovalo ťažbu ropy, umožní štátom ako Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty (SAE) získať väčší podiel na trhu. Umožní im to fakt, že ďalší kľúčoví hráči ako Rusko a Irán sú obmedzovaní západnými sankciami, navyše, Kazachstan má posledné obdobie pri ťažbe ropy problémy.

Podľa zdrojov z OPEC+ však zatiaľ k žiadnej dohode nedošlo a predstavitelia krajín budú o svojej ropnej politike rokovať aj v ďalších dňoch. Zasadnutie ôsmich členských štátov OPEC+, konkrétne Saudskej Arábie, SAE, Ruska, Kazachstanu, Kuvajtu, Iraku, Ománu a Alžírska, sa uskutoční 1. marca.
