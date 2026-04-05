Pondelok 6. apríl 2026
OPEC+ by mohol rozhodnúť o zvýšení produkcie

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Londýn 5. apríla (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom združení vo formáte OPEC+ by mohli v nedeľu schváliť zvýšenie produkcie ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v nedeľu odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.

Prípadné zvýšenie by bolo do značnej miery len symbolické, keďže kľúčoví členovia OPEC+ vzhľadom na americko-izraelskú vojnu proti Iránu v súčasnosti nedokážu rozšíriť svoje produkčné kapacity, upozornila agentúra Reuters. V dôsledku vojny je od konca februára fakticky uzavretý Hormuzský prieliv, ktorý pred jej začiatkom zodpovedal za približne 20 % globálnych dodávok ropy. Iránska blokáda prielivu viedla k zníženiu vývozu ropy zo Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Kuvajtu a Iraku, ktorí by v rámci OPEC+ ako jediní dokázali výrazne zvýšiť produkciu ešte pred začiatkom konfliktu.

Rusko v súčasnosti nie je schopné produkovať viac vzhľadom na západné sankcie a poškodenú infraštruktúru v dôsledku vojny na Ukrajine. Škody spôsobené iránskymi raketovými útokmi na ropný priemysel štátov v oblasti Perzského zálivu sú tiež vážne.

Na nedeľnom stretnutí sa bude diskutovať o kvótach OPEC+ na máj, uviedli zdroje agentúry Reuters. Zvýšenie bude mať malý okamžitý vplyv na ponuku, ale signalizovalo by pripravenosť zvýšiť produkciu po opätovnom otvorení Hormuzského prielivu, dodali zdroje.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Veľká noc prinesie veľa slnka

ZBIERATE MEDVEDÍ CESNAK? Nepomýľte si ho s jedovatými dvojníkmi

Kaliňák vyzdvihol spoluprácu Slovenska a Česka v oblasti bezpečnosti

Babiš požiadal SR ukončiť stav ropnej núdze