OPEC+ by program obmedzovania ťažby v marci meniť nemal

Bagdad 10. februára (TASR) - Zoskupenie OPEC+ by na najbližšej schôdzke v marci malo ponechať svoj program obmedzovania produkcie na nezmenenej úrovni, potom však Saudská Arábia pravdepodobne ustúpi od dobrovoľných ťažobných škrtov na úrovni 1 milión barelov denne (1 barel = 159 litrov, pozn. TASR), keďže ceny ropy sa postupne zotavujú. Uviedol to v stredu iracký minister ropného priemyslu Ihsan Abdul Jabbar.



Minister dodal, že v tomto roku očakáva ceny ropy v rozsahu od 58 USD do 63 USD (od 47,92 do 52,05 eura) za barel.



Zotavovanie cien ropy je pre Irak, druhého najväčšieho producenta v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), životne dôležité. Práve vývoz ropy sa na príjmoch do štátneho rozpočtu podieľa takmer 100 %. V minulom roku, keď ceny ropy v dôsledku nástupu pandémie nového koronavírusu prudko klesli, sa Irak dostal do finančných ťažkostí a mal problémy s platením zamestnancov verejného sektora.



Ceny sa však postupne zotavili a zvýšil sa aj vývoz komodity. Džabbar dodal, že očakáva vývoz ropy na úrovni zhruba 2,9 milióna barelov denne. Čo sa týka produkcie, ak Kurdistan dodrží dohodu o obmedzovaní ťažby v rámci OPEC+ (zoskupenie, ktoré tvoria OPEC a ďalší producenti na čele s Ruskom, pozn. TASR), produkcia Iraku by vo februári mala predstavovať zhruba 3,6 milióna barelov/deň, dodal Jabbar.