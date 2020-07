OPEC: Globálny dopyt po rope by mal budúci rok vzrásť o rekordné číslo

Londýn 14. júla (TASR) - Globálny dopyt po rope by mal na budúci rok vzrásť o rekordných 7 miliónov barelov denne (1 barel = 159 litrov). Uviedla to v utorok Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ktorá predpokladá, že svetová ekonomika sa bude postupne zotavovať z dôsledkov pandémie nového koronavírusu. Napriek očakávanému rekordnému rastu však celkový dopyt stále zotrvá pod úrovňou z roka 2019.



Celkovo by tak globálny dopyt po rope mal v roku 2021 dosiahnuť 97,7 milióna barelov denne (bpd) oproti 90,7 milióna barelov/deň predpokladaným na tento rok. Stále však nedosiahne úroveň z roku 2019, keď celosvetový dopyt predstavoval 99,7 milióna barelov denne.



Je to prvá správa OPEC, v ktorej sa organizácia zamerala na vývoj na trhoch v budúcom roku. V mesačnej správe OPEC predpokladá, že pandémia nového koronavírusu už bude pod kontrolou, najmä vo veľkých ekonomikách, čo by malo umožniť zvýšenie domácej spotreby a investícií.



Ceny ropy sa tento rok prepadli v reakcii na pokles globálneho dopytu zhruba o tretinu. Dôvodom bolo zavedenie karanténnych opatrení s cieľom zmierniť šírenie nového koronavírusu. OPEC najnovšie predpokladá, že dopyt po rope v tomto roku klesne o 8,95 milióna barelov denne. To znamená mierne zníženie rozsahu poklesu v porovnaní s predchádzajúcim odhadom spred mesiaca.



Dopyt po rope z členských štátov OPEC očakáva organizácia tento rok na úrovni 23,8 milióna barelov denne. To je o 200.000 barelov denne viac, než organizácia odhadovala v správe spred mesiaca. V budúcom roku by sa dopyt po jej rope mal zvýšiť o 6 miliónov na 29,8 milióna barelov/deň.