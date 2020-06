OPEC+ je blízko kompromisu o predĺžení súčasnej dohody o znížení ťažby

Dubaj/Moskva 1. júna (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a Rusko sú blízko ku kompromisu o predĺžení súčasnej dohody o znížení ťažby. Uviedli to zdroje z tzv. aliancie OPEC+, ktorú tvorí ropný kartel a jeho spojenci, významní svetoví producenti ropy na čele s Ruskom.



Aliancia OPEC+ zvažuje zvolanie najbližšej schôdze na štvrtok (4. 6.), na ktorej by sa podľa jedného z delegátov malo diskutovať o predĺžení súčasných ťažobných obmedzení o jeden až tri mesiace. Aprílová dohoda veľkých producentov počíta totiž so zmiernením škrtov od júla.



Doterajšie limity na ťažbu sa pritom ukázali ako efektívne. Ceny ropy minulý mesiac stúpli o takmer 90 %, čo bol rekordný zisk, keďže znížená ponuka pomohla vybalansovať pokles dopytu po rope po vypuknutí pandémie nového koronavírusu.



Analytici sa domnievajú, že vyhliadky na dohodu aliancie OPEC+ o pokračovaní ťažobných obmedzení, by mali tento týždeň podporiť rast cien ropy.



Skorší termín rokovaní poskytne skupine väčšiu flexibilitu pri zmene súčasných výrobných limitov, keďže producenti zvyčajne rozhodujú o svojich plánoch na júlové dodávky ropy v prvom júnovom týždni. Skupina preferuje krátkodobé dohody o limitoch, pretože sa situácia na trhu s ropou sa rýchlo mení, informoval zdroj.



Aliancia, ktorá zahŕňa 13 členov OPEC a ďalších 10 veľkých producentov, dosiahla podľa zdrojov 92-percentnú zhodu.



Členovia OPEC+ sa v apríli po zdĺhavých rokovaniach nakoniec dohodli na znížení ťažby o 9,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne do konca júna. Ropný kartel sa domnieva, že najväčší pokles dopytu po rope bude vykázaný v súčasnom štvrťroku apríl - jún. Aprílová dohoda počítala so zmiernením obmedzením na ťažbu od júla, a to na 8 miliónov barelov/deň do konca tohto roka a následne na 6 miliónov barelov/deň do konca apríla 2022.