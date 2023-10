OPEC je optimistický v otázke dopytu po rope a vyzýva na investície

Abú Zabí 2. októbra (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) je optimistická, pokiaľ ide o dopyt, ale nízke investície vníma ako riziko pre energetickú bezpečnosť. Povedal to v pondelok generálny tajomník Haitham al-Ghais na podujatí v Abú Zabí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Zdôraznil pritom dôležitosť pokračujúcich investícií do ropného a plynárenského priemyslu a upozornil, že výzvy na zastavenie investícií do ťažby sú kontraproduktívne.



"Dopyt po rope stále vnímame ako dosť odolný v tomto roku, rovnako ako v minulom roku," povedal al-Ghais s tým, že prognóza ropného kartelu počítala s medziročným nárastom dopytu o viac ako 2,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne.



Dodal, že investície do ropného a plynárenského sektora sú dôležité pre energetickú bezpečnosť.



"Voľná kapacita je dosť nízka, povedali sme to opakovane a vyžaduje si to spoločné úsilie všetkých zainteresovaných strán, aby sme pochopili dôležitosť investícií do tohto odvetvia," vyhlásil.



Podobne aj minister energetiky Spojených arabských emirátov (SAE) Suhajl Mazrúí upozornil, že sú potrebné investície zahraničných aj národných ropných spoločností.



Mazrúí novinárom povedal tiež, že jeho krajina je na ceste k zvýšeniu ťažby ropy na 5 miliónov barelov denne do roku 2027 zo súčasných 4,2 milióna barelov denne.