OPEC+ možno ponechá súčasný program obmedzovania ťažby v platnosti

Londýn 3. marca (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom uvažujú, že namiesto plánovaného zvýšenia ťažby budú od apríla v danom mesiaci pokračovať v súčasnom programe obmedzovania produkcie. Dôvodom je stále nepriaznivá pandemická situácia a s ňou spojené iba krehké zotavovanie dopytu. Uviedli to pre agentúru Reuters tri zdroje zo zoskupenia OPEC+.



Trhy predbežne očakávajú, že zoskupenie OPEC+, ktoré zahŕňa štáty OPEC a ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom, od apríla svoju produkciu zvýši, a to o 0,5 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Okrem toho sa čaká, že Saudská Arábia, líder OPEC, ukončí svoje dobrovoľné ťažobné škrty na úrovni 1 milión barelov denne.



V stredu však tri zdroje z OPEC+ uviedli, že niektorí členovia OPEC navrhli, aby produkcia zo strany OPEC+ zostala v apríli nezmenená. Okrem toho dodali, že zatiaľ nie je jasné, či Saudská Arábia ukončí dobrovoľné škrty v marci, alebo v nich bude ešte pokračovať. Schôdzka OPEC+, na ktorej by sa malo o ďalšom vývoji produkcie rozhodovať, je naplánovaná na štvrtok 4. marca.