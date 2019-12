OPEC+ bude zvažovať zmiernenie obmedzení v ťažbe ropy

Moskva 24. decembra (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti by mohli na nasledujúcom zasadnutí v marci budúceho roka zvážiť zmiernenie obmedzení v ťažbe ropy. Uviedol to ruský minister energetiky Alexander Novak.



OPEC a jeho spojenci, ktorí spolu tvoria zoskupenie OPEC+, sa začiatkom decembra na zasadnutí vo Viedni dohodli na zvýšení produkčných škrtov o 500.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov) s cieľom podporiť rovnováhu na trhu a zvýšiť ceny komodity. Dodatočné produkčné škrty budú platiť počas prvých troch mesiacov budúceho roka.



Producenti ropy sa okrem toho dohodli, že sa opäť zídu 6. marca, aby zhodnotili vývoj na trhu a rozhodli o ďalších krokoch. "Môžeme uvažovať o akýchkoľvek možnostiach, aj o postupnom uvoľňovaní produkčných kvót, povedal Novak v minulých dňoch v rozhovore pre ruskú televíziu RBC TV. "Všetko však bude závisieť od toho, ako sa situácia do marca vyvinie, a od prognóz na ďalšie štvrťroky," dodal Novak, podľa ktorého je momentálna situácia na trhu viac-menej stabilná.



Produkcia ropy v Rusku sa tento rok očakáva rekordná, približne 560 miliónov ton (zhruba 11,25 milióna barelov denne), uviedol. V roku 2018 dosiahla produkcia ropy približne 555,84 milióna ton, čo predstavuje zhruba 11,16 milióna barelov denne.