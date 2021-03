OPEC+ na najbližšom zasadnutí pravdepodobne svoju produkciu nezmení

Londýn 24. marca (TASR) - Po zvýšení cien ropy začiatkom roka plánovali členské štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom (spolu tvoria OPEC+) svoju produkciu zvýšiť. Opätovné zhoršenie pandemickej situácie v Európe však ich pôvodné plány zmenilo a po marcovom zasadnutí by producenti mali aj na tom najbližšom začiatkom apríla ponechať objem ťažby na nezmenenej úrovni.



Producenti ropy prekvapili trhy už začiatkom marca, keď na ostatnom zasadnutí rozhodli, že súčasný program obmedzovania produkcie meniť nebudú a ťažba ropy zostane v apríli na pôvodnej úrovni. Ich rozhodnutie zo 4. marca sa nakoniec ukázalo ako rozumné. Počet infikovaných v Európe sa odvtedy opäť výrazne zvýšil a viaceré krajiny vrátane Francúzska, Nemecka, Švajčiarska či Nórska protipandemické opatrenia ešte sprísnili.



Cena ropy Brent, ktorá na začiatku marca prekonala 71 USD (60,04 eura) za barel (159 litrov), sa v súčasnosti pohybuje okolo 64 USD/barel. Najbližšie zasadnutie OPEC+ je naplánované na 1. apríla a ako pre agentúru Reuters povedali štyri zdroje z tohto zoskupenia, očakávajú, že producenti potvrdia rozhodnutie zo začiatku marca.



"Neprekvapilo by ma, keby uviedli, že je lepšie počkať a zatiaľ nenalievať na trh väčší objem ropy," povedal jeden zo zdrojov. "Ceny ropy sa zatiaľ nestabilizovali," uviedol ďalší zdroj. Ako dodal, za týchto okolností by prípadné rozhodnutie OPEC+ zvýšiť ťažbu vymazalo všetok prínos predchádzajúcich krokov.



Ponechanie ťažby na pôvodnej úrovni naznačil tento týždeň aj minister ropného priemyslu Spojených arabských emirátov, ktoré sú tretím najväčším producentom v rámci OPEC. Ako uviedol, OPEC+ pravdepodobne nebude ťažiť viac ropy, než trh dokáže zvládnuť.



Ďalším dôvodom na opatrnosť je rastúci export ropy z Iránu, ktorý sa tiež odrazil na vývoji cien. Teheránu sa podarilo objem exportu v minulých mesiacooch zvýšiť napriek pokračujúcim sankciám USA. Irán, ktorý je členom OPEC, je podobne ako Líbya a Venezuela vyňatý spod programu o obmedzovaní produkcie.