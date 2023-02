OPEC+ neplánuje zníženie ťažby v Rusku kompenzovať zvýšením produkcie

Rijád/Moskva 10. februára (TASR) - Partneri Ruska v ropnom zoskupení OPEC+ naznačili, že nezvýšia vlastnú produkciu s cieľom kompenzovať výpadok na trhu po tom, ako Rusko oznámilo, že v marci svoju ťažbu zníži. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podpredseda ruskej vlády Alexander Novak v piatok uviedol, že Moskva chce na budúci mesiac zredukovať objem ťažby ropy o 500.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Je to reakcia na cenové stropy na ruskú ropu, ktoré uvalili západné štáty v rámci sankcií voči Rusku za útok na Ukrajinu.



Po tejto informácii zdroje zo skupiny ropných producentov OPEC+ uviedli, že organizácia svoju produkciu napriek plánom Ruska meniť nebude. Saudská Arábia a ďalšie ropné štáty sú presvedčené, že udržiavanie ťažby na stabilnej úrovni udrží ropné trhy vyvážené.



Ani analytici neočakávajú, že by oznámený krok Ruska s plánmi OPEC+ príliš pohol. "Sme presvedčení, že OPEC+ bude pokračovať v stabilnom objeme ťažby," povedala spoluzakladateľka poradenskej firmy Energy Aspects Amrita Senová pre Bloomberg TV po tom, ako navštívila Saudskú Arábiu. "Po rozhovoroch s viacerými predstaviteľmi ropného sektora v Rijáde som dospela k názoru, že ropnú politiku nikto meniť nechce, bez ohľadu na výkyvy v cenách komodity," povedala.



Aj keď USA a iní veľkí odberatelia ropy už niekoľkokrát vyzvali OPEC+, aby vykryli prípadné výpadky dodávok z Ruska, skupina ropných producentov sa nenechala ovplyvniť. Producenti ropy sú naďalej presvedčení, že zvýšenie dodávok by spôsobilo nadmerný objem komodity na trhu a ohrozilo príjmy členských štátov.