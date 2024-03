OPEC nezmenil prognózy dopytu po rope v rokoch 2024 a 2025

Viedeň 12. marca (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v utorok vo svojej marcovej správe ponechala bez zmeny prognózy globálneho dopytu po rope v rokoch 2024 a 2025. Uviedla však zároveň, že svetová ekonomika bude tento rok rásť rýchlejším tempom, poháňaná USA a Indiou. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Ropný kartel tak aj naďalej predpovedá, že dopyt po rope sa tento rok zvýšil o 2,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne na 104,5 milióna barelov/deň a v roku 2025 stúpne o 1,8 milióna barelov denne.



Podľa OPEC rast dopytu po rope bude podporovaný silným dopytom po leteckej doprave, zdravou cestnou mobilitou, priemyselnými a poľnohospodárskymi aktivitami, zvlášť v krajinách, ktoré nie sú členmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ako je Čína. Predpovedá tiež, že dopyt v krajinách OECD vzrastie v tomto roku o 300.000 barelov a v roku 2025 o 100.000 barelov denne.



Ropný kartel zároveň upozornil, že "prognóza naďalej podlieha mnohým neistotám vrátane globálneho ekonomického vývoja".



OPEC v utorok zvýšil svoj odhad globálneho hospodárskeho rastu v tomto roku na 2,8 % z 2,7 % v predchádzajúcej prognóze, pričom poukázal na "robustnú" expanziu ekonomickej aktivity v druhej polovici 2023.



"Zatiaľ čo USA, India a do určitej miery aj Brazília vykázali v 2. polroku 2023 silný rast a Čína a Rusko boli ku koncu roka stabilné, eurozóna a Japonsko zaznamenali pokles," uvádza sa v správe, podľa ktorej niektoré predbežné signály naznačujú, že v eurozóne a Japonsku môže dôjsť k oživeniu hospodárstva.



Produkcia ropy v krajinách, ktoré nie sú členmi OPEC, v tomto roku podľa nového odhadu vzrastie o 1,1 milióna barelov denne. To je o 120.000 barelov/deň menej ako odhad z minulého mesiaca.



A zároveň niekoľko členov širšej aliancie ropných producentov, skupiny OPEC+, tento týždeň oznámilo, že predĺži dobrovoľné zníženie ťažby ropy o 2,2 milióna barelov denne do 2. štvrťroka v rámci snahy o podporu rovnováhy a stability na trhu.



Priemerná produkcia kľúčových členov OPEC bez Angoly sa vo februári medzimesačne zvýšila o 203.000 barelov na 26,57 milióna barelov denne, uviedla skupina v utorok.



Prognóza OPEC je optimistickejšia ako predpoveď Medzinárodnej agentúry pre energetiku, ktorá očakáva, že dopyt po rope tento rok vzrastie len o 1,2 milióna barelov/deň pre spomalenie čínskej spotreby.