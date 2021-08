V roku 2022 sa očakáva svetový dopyt po rope na úrovni spred pandémie

Viedeň 12. augusta (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) počíta v roku 2022 naďalej s globálnym dopytom po rope na podobnej úrovni ako pred začiatkom pandémie ochorenia COVID-19.



Dopyt po rope na budúci rok v priemere stúpne o 3,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne, na 99,9 milióna barelov denne, uvádza sa v aktuálnej mesačnej správe kartelu zverejnenej vo štvrtok. Svetový dopyt by podľa OPEC v druhej polovici roka 2022 mohol prekročiť hranicu 100 miliónov barelov denne.



Ekonomiky budú pokračovať v oživovaní vďaka masívnym vládnym stimulom, uvádza sa v správe OPEC. Pandémia ochorenia COVID-19 by sa mala dostať pod kontrolu vďaka vakcinácii a zlepšeniu liečby, čo tiež prispeje k zotavovaniu ekonomík a dopytu po rope.



Kartel OPEC v porovnaní s júlovou správou nezmenil predpoveď vývoja dopytu pre prebiehajúci rok na rozdiel od Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA). A to aj napriek miernemu zlepšeniu prognózy rastu ekonomiky, keďže korekcia sa netýka sektorov s vysokou spotrebou ropy. Dopyt po rope by sa mal v tomto roku v porovnaní s rokom 2020 zvýšiť približne o 6 miliónov barelov denne na v priemere 96,6 milióna barelov denne.



IEA vo štvrtok znížila svoje vyhliadky dopytu v roku 2021 pre rýchle šírenie delta variantu nového koronavírusu na v priemere 96,4 milióna barelov denne z 96,2 milióna barelov denne.



Podľa OPEC sa svetová produkcia ropy v júli zvýšila o 0,97 milióna barelov denne na v priemere 95,69 milióna barelov denne, pričom podiel kartelu na globálnej úrovni ťažby stúpol o 0,4 percentuálneho bodu na 27,9 %.



Členské štáty OPEC podľa správy v júli ťažili v priemere 26,66 milióna barelov denne, čo bolo o 637.000 barelov denne viac ako v júni.