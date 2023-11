OPEC+ odložil zasadnutie, ceny ropy sa prepadli o viac než 4 %

Viedeň 22. novembra (TASR) - Ceny ropy sa prepadli o viac než 4 % a cena Brentu klesla pod 79 USD za barel (159 litrov). Trhy tak zareagovali na najnovšie informácie, že ropné zoskupenie OPEC+ odložilo zasadnutie, na ktorom sa mala prerokovávať ťažobná politika. Schôdzka sa pôvodne mala uskutočniť koncom tohto týždňa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 15.23 h SEČ 78,93 USD (72,05 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 3,52 USD (4,27 %). V závere septembra sa cena Brentu pohybovala okolo 98 USD/barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 74,34 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 3,43 USD (4,41 %).



Zasadnutie zoskupenia OPEC+, ktoré tvoria členské štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom, sa malo uskutočniť v nedeľu 26. novembra. Očakávalo sa, že sa na ňom bude prerokovávať možnosť ďalšieho predĺženia ropných škrtov, prípadne ich zvýšenie.



Najnovšie však predstavitelia OPEC oznámili, že zasadnutie OPEC+ bude presunuté na štvrtok 30. novembra. Ešte pred oficiálnym oznámením agentúra Bloomberg informovala, že schôdzka sa pravdepodobne odloží na neurčito, pričom citovala delegátov, podľa ktorých Saudská Arábia dala najavo nespokojnosť s objemom produkcie ďalších členov.



(1 EUR = 1,0955 USD)